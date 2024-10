Manbo cho biết các thành viên Gerdnang nói chuyện với Negav hàng ngày, đồng thời khuyên nhủ nam rapper này sai ở đâu thay đổi chỗ đó.

Trong livestream mới đây, Manbo nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến tình hình hiện tại của Negav. Sau đó, nam rapper cùng tổ đội Gerdnang với Negav cho biết các thành viên nói chuyện với nhau hàng ngày.

“Ngày nào, anh em cũng gọi điện thoại nói chuyện với nhau nên mọi người yên tâm. Anh em khuyên nhủ An nhiều thứ lắm. Chúng tôi đều nói với An (tên thật của Negav) là làm sai ở đâu thì thay đổi ở đó. Chúng tôi nói chuyện, khuyên nhủ mỗi ngày và An ổn. Mọi người đừng hỏi nhiều nữa nhé”, Manbo cho biết.

Cách đây không lâu, Negav vướng ồn ào liên quan đến nhóm kín trên Facebook. Nhóm kín do tài khoản Dang Thanh An (được cho là của Negav) lập và làm quản trị gây bàn tán trên mạng xã hội. Nhóm kín có nhiều sao Việt và nội dung các bài đăng được chỉ ra là quá phản cảm, tục tĩu, thậm chí quấy rối tình dục.

Negav tạm dừng hoạt động sau ồn ào. Ảnh: FBNV.

Rạng sáng 2/10, Negav lên tiếng xin lỗi vì những bài đăng bị chỉ trích trong quá khứ. “Negav nhận thức sâu sắc những sai lầm trong quá khứ là điều không thể đổi thay. Do vậy, một lần nữa mình muốn gửi lời xin lỗi tận đáy lòng tới ba mẹ, gia đình, những người anh em, các nghệ sĩ, khán giả thân thương, các đối tác và đặc biệt là những người đã vô tình bị ảnh hưởng bởi câu chuyện cá nhân của mình. Đây cũng là bài học đích đáng và đắt giá của bản thân. Cuối cùng, Negav xin được gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì đã làm mọi người thất vọng, lo lắng. Chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều”, Negav cho biết.

Sau khi đăng tải lời xin lỗi lên fanpage, Negav khóa hết tài khoản cá nhân khác của anh. Cùng lúc, quản trị một nhóm fan của Negav thông báo toàn bộ lịch trình sắp tới của nam rapper bị hủy bỏ. Mới đây, nam rapper xác nhận rút khỏi concert Anh trai “say hi” diễn ra vào 19/10 tới tại TP.HCM.