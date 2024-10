Lê Dương Bảo Lâm xin lỗi sau khi bị chê phản cảm

Trong bài đăng ngày 12/10, Lê Dương Bảo Lâm cho biết đã tiếp thu những ý kiến trái chiều sau buổi livestream gây tranh cãi gần đây và anh sẽ rút kinh nghiệm. Lê Dương Bảo Lâm giải thích trong quá trình live, anh thực hiện tiểu phẩm mẹ bón cơm cho con. Trong đó, Lê Dương Bảo Lâm vào vai mẹ, còn Võ Tấn Phát là con. Theo thường lệ, Võ Tấn Phát sẽ từ chối khi được bón cơm. Tuy nhiên, có thể vì không để ý nên Võ Tấn Phát vẫn ăn phần đồ ăn do Lê Dương Bảo Lâm đưa cho.

“Đã có nhiều ý kiến trái chiều. Tôi xin lỗi cộng đồng mạng vì làm mọi người khó chịu. Cảm ơn những lời góp ý của mọi người”, Lê Dương Bảo Lâm cho biết.

Trước đó, Lê Dương Bảo Lâm có hành động gây tranh cãi với Võ Tấn Phát. Cụ thể, diễn viên hài nhai đồ ăn sau đó nhả ra rồi bón cho Võ Tấn Phát. Hành động này lập tức được chia sẻ và bị phản ứng dữ dội trên mạng xã hội. Các tài khoản mạng cho rằng hành động nói trên không chỉ mất vệ sinh mà còn phản cảm.

Lê Dương Bảo Lâm đã nhiều lần gây tranh cãi trên mạng xã hội. Hồi tháng 5, anh vướng tranh cãi quá chiều chuộng, dạy hư con gái. Sau đó, diễn viên hài lên tiếng xin lỗi.

Trước đó nữa, Lê Dương Bảo Lâm cũng bị chỉ trích ngạo mạn khi lên tiếng giải thích việc giỏ quà Tết nhà anh bán bị chê đắt. Năm 2023, Lê Dương Bảo Lâm phát hành MV nhưng bị chê không có yếu tố nghệ thuật, chỉ là dạng ăn theo xu hướng và theo kiểu gây sốc, gây phản cảm để tăng view, đạt mục đích lợi nhuận.

Lê Dương Bảo Lâm được biết đến qua chương trình Cười Xuyên Việt 2015. Anh chủ yếu tham gia game show, có nhiều phát ngôn gây ồn ào.

