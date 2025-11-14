Tình hình đáng ngại của Thương Tín

Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết Thương Tín ngày càng sa sút tinh thần do không thể đi lại và chưa được gặp con gái sau thời gian dài.

Theo cập nhật của nhạc sĩ Đỗ Hiếu, người hỗ trợ Thương Tín từ khi bị bệnh, nghệ sĩ hiện tại ngồi một chỗ, không thể đi lại. Được em trai chăm sóc tận tình nên Thương Tín ăn uống được, nghỉ ngơi điều độ. Tuy nhiên, tinh thần Thương Tín sa sút do không được gặp con gái. Nghệ sĩ ngày càng trầm buồn, ít nói.

Hình ảnh gần đây của Thương Tín. Ảnh: FB Tô Hiếu.

Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết người vợ kém 32 tuổi đã cắt đứt liên lạc với Thương Tín sau khi hai người chia tay vào giữa năm 2024. Do đó, Thương Tín càng khó gặp con gái.

Đầu năm 2021, Thương Tín bị đột quỵ rồi được đồng nghiệp, khán giả ủng hộ 800 triệu đồng cùng một chiếc ôtô.

Tháng 9/2024, ông bị ngã khi bước xuống từ xe khách, phải nhập viện. Cuối tháng 12/2024, Thương Tín khám tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM và được bác sĩ kết luận bị thoái hóa khớp gối phải, gãy xương bánh chè. Nếu không tiến hành phẫu thuật, diễn viên có nguy cơ tàn tật.

Tuy nhiên, sức khỏe của ông yếu, không thể tiến hành phẫu thuật. Sau đó, Thương Tín ở tại nhà riêng của Tô Hiếu một thời gian rồi trở về quê nhà ở Khánh Hòa.

Hiện tại, Thương Tín ở Khánh Hòa cùng em trai và mẹ. Nghệ sĩ được em trai chăm sóc.

Thương Tín sinh năm 1956, tham gia gần 200 bộ phim và nổi tiếng vào thập kỷ 1980, 1990. Ông tham gia các phim như Ván bài lật ngửa, Mỹ nhân Sài thành, Già gân, mỹ nhân và găng tơ, Tiếng quốc đêm mưa, Sau ánh hào quang…