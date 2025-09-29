Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Khỏi bệnh không cần thuốc

Cuốn sách này mang đến những kiến thức bổ ích về dinh dưỡng, giúp người đọc xây dựng chế độ ăn hợp lý, từ đó giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Xuất bản

Tính hai mặt của thức ăn

  • Thứ hai, 29/9/2025 07:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tác dụng không mong muốn dường như là cụm từ lâu nay chỉ được dùng cho dược phẩm. Thế nhưng, các loại thực phẩm cũng có những mặt hại mà chúng ta cần lưu ý.

An uong lanh manh anh 1

Các loại hải sản là nhóm thực phẩm dễ gây dị ứng, nên cẩn thận khi ăn và chế biến. Ảnh minh họa: C.C.

Hippocrates nói rằng các bác sĩ trước tiên phải “do no harm”, tức là không gây hại. Rõ ràng là, trên một số phương diện, y học hiện đại đã đi chệch khỏi những nguyên tắc cơ bản mà người khởi xướng nó đưa ra.

Ngay cả các bác sĩ cũng không thể thực hiện các phương pháp điều trị có hại, và thực phẩm càng không nên có tác dụng phụ. Nói cho cùng, chúng ta ăn uống hàng ngày, nhiều tổn thương trong số này là tích lũy theo thời gian, một số không thể hồi phục và một số lại không xác định được.

Đối với những rủi ro không xác định, chúng ta có thể áp dụng “nguyên tắc phòng ngừa” (precautionary principle), hay còn gọi là nguyên tắc bảo toàn. Nguyên tắc bảo toàn có nghĩa là khi đề xuất một sản phẩm mới hoặc quy trình mới, nếu hiệu quả cuối cùng của nó gây tranh cãi hoặc không rõ ràng, thì chúng ta không nên triển khai.

Ý nghĩa của nguyên tắc này là nhằm nhấn mạnh rằng chúng ta không thể vì các nhân tố khác, ví dụ như lợi ích nhóm, mà buông lỏng trách nhiệm xã hội. Trong hệ thống pháp luật châu Âu, nguyên tắc bảo toàn là một yêu cầu cơ bản.

Vì vậy, nếu bạn có trách nhiệm với bản thân và gia đình, quyết định sáng suốt là tránh xa việc lựa chọn những loại thực phẩm có tính hai mặt một cách rõ ràng hoặc còn đang gây tranh cãi.

Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, rất nhiều người, bao gồm cả các nhà giáo dục sức khỏe, chỉ nhấn mạnh đến tính dinh dưỡng của thực phẩm mà không đề cập đến các vấn đề hoặc tác dụng phụ đã biết của nó. Đây được gọi là “mù có chọn lọc”.

Sở dĩ tình huống này xảy ra vì họ bị sở thích và lập trường của bản thân ảnh hưởng, làm mất đi tính khách quan. Đây là điều tối kị khi thực hiện tăng cường sức khỏe.

Nếu cần loại thực phẩm đó, và nó không có tác dụng phụ, ta có thể ăn. Nếu thực phẩm có tác dụng phụ, ta cần đặt câu hỏi thứ ba: “Có thực phẩm nào thay thế không?”. Nói gì thì nói, đầu tiên, chúng ta phải đảm bảo mình còn sống thì mới có thể bàn đến chuyện làm những việc khác.

Vì vậy, trong tình huống không có sự lựa chọn khác, ví dụ như khi cần phải ăn, nhưng thức ăn có tác dụng phụ và không có thực phẩm thay thế, ta vẫn phải ăn để tồn tại, đồng thời hiểu rõ rằng loại thực phẩm này có hại cho cơ thể. Ta nên ăn một cách bất đắc dĩ.

Tình huống phổ biến hơn là có thể tìm được thực phẩm thay thế. Khi đó, nếu lựa chọn này không độc, hoặc ít độc hơn, chúng ta sẽ dùng thực phẩm thay thế.

Bằng cách này, chúng ta thiết lập nên logic của việc ăn uống. Điểm xuất phát của logic này là đáp ứng nhu cầu của cơ thể đồng thời giảm thiểu việc tự làm hại bản thân. Điều này đặc biệt quan trọng trong xã hội ngày nay, bởi vì tuyệt đại đa số bệnh tật là kết quả của việc chúng ta tự gây hại cho chính mình.

Từ Gia/ Huy Hoàng Books & NXB Dân trí

Ăn uống lành mạnh Tác dụng phụ Tính hai mặt Người khởi xướng

    Đọc tiếp

    9X ve tu truyen bang tranh hinh anh

    9X vẽ tự truyện bằng tranh

    2 giờ trước 08:00 29/9/2025

    0

    Họa sĩ Lê Phan giới thiệu "Biết ra sao ngày sau", tác phẩm truyện tranh theo hướng tự truyện cá nhân. Cuốn sách được xem là trường hợp hiếm trong dòng truyện tranh Việt Nam.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý