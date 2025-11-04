Tình cảnh khó tin của cựu sao Arsenal

Tiền vệ Alex Oxlade-Chamberlain đang tập nhờ tại Arsenal với mong muốn tìm bến đỗ mới để vực dậy sự nghiệp.

Chamberlain đang thất nghiệp.

Cầu thủ 32 tuổi hiện là cầu thủ tự do sau khi chấm dứt hợp đồng với Besiktas vào mùa hè vừa qua. Sau một mùa giải thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chamberlain quyết định chia tay CLB theo thỏa thuận đôi bên.

Trong màu áo Besiktas, Chamberlain ra sân 50 trận, ghi 5 bàn, có 1 kiến tạo và góp công giúp đội bóng giành Cúp Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ 2023/24.

Theo báo chí Anh, Chamberlain đang cân nhắc trở lại Anh thi đấu, không chỉ để gần vị hôn thê Perrie Edwards, mà còn bởi anh muốn bắt đầu lại trong môi trường quen thuộc. Trong quá khứ, tiền vệ này từng gắn bó 6 năm tại sân Emirates dưới thời HLV Arsene Wenger.

Cựu HLV Tottenham, Tim Sherwood, gợi ý rằng Chamberlain có thể đến hỗ trợ Jack Wilshere, người đang dẫn dắt đội trẻ Arsenal. Ngoài ra, Luton Town ở League One cũng có thể là bến đỗ lý tưởng nếu anh muốn vực dậy sự nghiệp.

Từng là một trong những tài năng đầy triển vọng của bóng đá Anh, Chamberlain không thể vượt qua áp lực để vươn tầm thành ngôi sao. Anh trải qua quãng thời gian gần nửa năm thất nghiệp vì sa sút phong độ và chấn thương nhiều.

Ngoài Arsenal, Chamberlain còn từng khoác áo Southampton và Liverpool. Anh giành tổng cộng 5 danh hiệu lớn cùng Liverpool, bao gồm Champions League và Premier League. Tiền vệ này cũng có 35 lần khoác áo tuyển quốc gia, ghi 7 bàn thắng trong giai đoạn 2012-2019.

