Tình cảnh đáng ngại của Big Daddy

Trong lần đầu làm đội trưởng, team Big Daddy chưa đạt được số điểm cao. May mắn, anh vớt vát tình thế qua phần thi đấu vũ đạo.

Big Daddy bước vào sân chơi Anh trai “say hi” với vị thế tương đương Karik và B Ray. Họ đều hoạt động lâu năm, có nhiều hit và từng ngồi hàng ghế huấn luyện viên của những cuộc thi rap, điển hình là Rap Việt.

Tuy nhiên, với nửa chặng đường đã qua của Anh trai “say hi”, Big Daddy dường như đang gặp bất lợi hơn so với 2 đồng nghiệp. So về sức hút với các anh trai trong chương trình lẫn khán giả, Karik và B Ray dường như có phần nhỉnh hơn.

Lần đầu làm đội trưởng đầy bất ổn của Big Daddy

Với live stage 3 lên sóng tối 8/11, Big Daddy là đội trưởng. Đội hình team Big Daddy không được đánh giá cao khi có tới 3 rapper và các thành viên có thứ hạng không quá cao.

Trước đó, khi phần lập đội diễn ra, 9 anh trai bốc được số thứ tự từ 1 đến 9 có quyền chọn lựa đội trưởng. Tuy nhiên, Big Daddy chỉ nhận được một phiếu bầu, trong khi Dillan Hoàng Phan và CONGB lần lượt nhận được 3, 4 phiếu chọn.

Với tập 8, team Big Daddy đảm nhận vai trò mở màn ấn tượng. Ca khúc To Your Ex được các anh trai gồm Big Daddy, GILL, TEZ, Hải Nam và Jey B biến thành cuộc trò chuyện giữa "người mới" và "người cũ" của một cô gái, xen lẫn sự tôn trọng nhưng không thiếu chút "khịa" nhẹ nhàng dành cho những ai không biết trân trọng nửa kia.

Tiết mục của team Big Daddy chưa chinh phục được người nghe dù khai thác ý tưởng khá mới mẻ. Ảnh: NSX.

Sự hỗ trợ từ ca sĩ khách mời Orange đã thêm phần sức hút cho tiết mục, với ca từ hài hước, dí dỏm. Về mặt âm nhạc, To Your Ex kết hợp giữa yếu tố điện tử hiện đại và chất liệu dân gian quen thuộc, tạo nên sự mới mẻ.

Thế nhưng, phần phối hợp giữa âm nhạc, ca từ và vocal của các anh trai lại có phần rời rạc, lạc quẻ, khiến tổng thể chưa thực sự ăn nhập, mượt mà. Kết quả, trong 6 bài nhạc của live stage 3, đội Big Daddy chỉ xếp hạng 5 với 1025 điểm.

Trong khi đó, team Hustlang Robber dù cũng rơi vào tình thế bất lợi - thậm chí bị nhiều anh trai khước từ, dẫn đến đội hình được đánh giá là yếu thế - nhưng đội trưởng vẫn dẫn dắt khá xuất sắc. Team này đạt hạng 2 trong số 6 đội với tổng điểm 1052, thậm chí vượt qua cả đội được giá cao là CONGB.

Với ca khúc Sớm muộn thì theo concept Anime đầy sáng tạo, tiết mục được dàn dựng sân khấu thành một con tàu khổng lồ lướt giữa biển cả mênh mông, hai bên phủ những dải lưới lớn làm từ dây thừng, tượng trưng cho đại dương rộng lớn.

Hustlang Robber ví von tiết mục này như chuyến ra khơi trong bộ truyện nổi tiếng One Piece, gửi gắm lời cầu mong bình an cùng niềm tin rằng ai rồi cũng sẽ trở về dành cho những ngư dân, thủy thủ giữa biển xa.

Về phần nhạc, bài hát mở đầu bằng giai điệu pop nhẹ nhàng, sau đó chuyển mượt mà sang verse rap và R&B. Điểm cộng lớn là giai điệu lôi cuốn, cùng đoạn điệp khúc dễ nhớ và phần outro mạnh mẽ, bùng nổ năng lượng. Bài hát ngoài ca từ ý nghĩa còn dẫn dắt được khán giả qua những cảm xúc khác nhau với cấu trúc thú vị.

Cody Nam Võ là tâm điểm

Kết thúc tiết mục của Hustlang Robber, live stage 3 chuyển sang phần đấu dance battle. Phần thi này trải qua 3 vòng, đầu tiên là showcase, nơi mỗi đội trình diễn một tiết mục trong 60 giây. Kết thúc mỗi tiết mục, 5 giám khảo và 300 khán giả sẽ chấm điểm.

Sau đó, 6 đội bước vào vòng 2 là beat challenge. 6 đội cử ra 6 thành viên rồi bốc thăm chia thành 3 cặp đấu. Hai anh trai cùng cặp đấu sẽ đối đầu nhau trong cùng một beat nhạc. Kết thúc mỗi cặp đấu, 5 giám khảo và khán giả tiếp tục chấm điểm.

Kết thúc vòng 2, tổng điểm mỗi đội được tính bằng điểm vòng 1 cộng vòng 2. Bốn đội có điểm số cao nhất sẽ bước vào vòng 3. Vòng 3 là cypher battle, nơi 4 anh trai mạnh nhất trong 4 đội chiến thắng sau 2 vòng được cử ra để tranh tài.

Với phần đấu vũ đạo, Big Daddy đã phần nào vớt vát được tình thế. Không sở hữu những “cỗ máy nhảy” nhưng đội Big Daddy lại gây bất ngờ ở phần 1 showcase với ý tưởng mới mẻ, thú vị đúng như rapper này tuyên bố với Trấn Thành: “Em có thể không nhảy đẹp nhất nhưng em có trend riêng là vũ điệu compa”.

Theo các giám khảo, bài nhảy của đội Big Daddy có đầy đủ tính giải trí lẫn chuyên môn. Bố cục rõ ràng, nhiều động tác thú vị, mới mẻ, chẳng hạn vũ đạo xoay compa đòi hỏi tính đồng đội cao, sự tập luyện kỹ càng. Từ team yếu thế, team Big Daddy thậm chí vươn lên hạng nhất sau vòng đấu vũ đạo đầu tiên.

Cody Nam Võ chiếm mọi sự chú ý trong phần thi đấu vũ đạo. Ảnh: NSX.

Phần thi vũ đạo trong tập 8 Anh trai “say hi" thực sự là "bữa tiệc" cho fan mê nhảy múa, khi dàn "cỗ máy nhảy" như Cody Nam Võ, CONGB, Dillan Hoàng Phan, Karik hay Sơn.K lần lượt tỏa sáng với những bước nhảy cuốn hút. Đặc biệt, Karik dù đang đau chân vẫn "chiến" hết mình, tạo nên ấn tượng mạnh mẽ.

Kết thúc 2 phần thi gay cấn, 4 team xuất sắc lọt vào vòng quan trọng nhất chính là CONGB, Dillan Hoàng Phan, Big Daddy và Ngô Kiến Huy.

Sau quãng thời gian có phần mờ nhạt, ít thời lượng lên hình, Cody Nam Võ cuối cùng cũng tìm thấy sân khấu để phô diễn hết kỹ năng qua phần battle dance.

Với xuất thân từ nhóm nhảy, lại là học trò của MT-POP - dancer Việt Nam đầu tiên đăng quang vô địch Popping thế giới và cũng ngồi ghế giám khảo chương trình - Cody Nam Võ đã "chiếm spotlight", khiến mọi người phải trầm trồ.

Trước yêu cầu nhảy freestyle trên beat nhạc do chương trình cung cấp, Cody Nam Võ và 3 đối thủ còn lại là TEZ (team Big Daddy), Sơn.K (Ngô Kiến Huy) và Dillan Hoàng Phan có cuộc cạnh tranh khốc liệt.

Sau 4 phần trình diễn, các giám khảo đánh giá cao nhất tiết mục của Cody Nam Võ. Thậm chí giám khảo Quốc Tít cho rằng tiết mục của Cody Nam Võ không có gì để chê và làm lu mờ hoàn toàn 3 phần trình diễn trước đó của các đối thủ.

5 anh trai đầu tiên bị loại ở Anh trai "say hi". Ảnh: NSX.

Sau phần đầu là thi đấu 6 tiết mục, thứ hạng các đội lần lượt là Ngô Kiến Huy, Robber, CONGB, Dillan Hoàng Phan, Big Daddy và Phúc Du. Tuy nhiên, thứ hạng này đã hoàn toàn thay đổi sau khi cộng thêm điểm vũ đạo. Nhờ giành chiến thắng với phần dance battle, Cody Nam Võ đã đem về cho đội CONGB 100 điểm và giúp cả team vươn lên hạng nhất. Đồng nghĩa, tất cả thành viên trong team CONGB an toàn, tiến vào live stage 4.

5 anh trai có thứ hạng thấp nhất sẽ bị loại và đó là Bùi Duy Ngọc, KHOI VU, Otis, Nhâm Phương Nam và TEZ.