Diễn viên Hà Hiền đón con đầu lòng

Con đầu lòng của diễn viên Hà Hiền và người mẫu Ánh Tuyết chào đời vào 8/11. Cô bé được đặt tên ở nhà là Mini.

Ngày 8/11, diễn viên Hà Hiền xác nhận gia đình anh vừa chào đón con đầu lòng.

Chia sẻ hình ảnh bên con, diễn viên tâm sự: “Gửi con gái của ba. Khi người ta nói con giống mẹ, ba chỉ cười. Vì ba biết, đó là gương mặt ba từng rung động. Gương mặt ba đã chọn để đứng chung trên lễ đường. Bây giờ, hình hài đó lại hiện hữu trên gương mặt của một sinh linh bé nhỏ này. Mỗi đường nét trên con, đều mang trong mình câu chuyện tình yêu của ba mẹ. Vậy nên sau này khi ai đó nói: ‘Con đẹp giống mẹ quá’, thì hãy nhớ trả lời: ‘Bởi con là tình yêu của ba’”.

Diễn viên Hà Hiền hạnh phúc đón con đầu lòng. Ảnh: FBNV.

Con đầu lòng của diễn viên Hà Hiền được đặt tên Hà Nguyễn Tư Giao, tên ở nhà Mini. Cô bé chào đời ngày 8/11. Nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng tới gia đình nam diễn viên.

Hà Hiền sinh năm 1991, từng là thành viên của nhóm nhảy Big South, sau đó được khán giả biết đến qua một số bộ phim như Bụi đời chợ Lớn, Sút... Vai diễn Cường trong phim Sút từng giúp Hà Hiền thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Lễ trao giải Cánh diều năm 2017.

Bà xã Hà Hiền là Ánh Tuyết, sinh năm 1995, làm người mẫu. Hai người gặp nhau vào 2010 khi cùng dự thi một chương trình người mẫu. Hà Hiền khi đó đã có tiếng trong giới hip hop Sài thành nên Ánh Tuyết hâm mộ anh.

Hai người có khoảng 8 năm yêu nhau trước khi về chung một nhà. Nam diễn viên cầu hôn bạn gái trong một bữa tiệc có nhiều đồng nghiệp thân thiết như Johnny Trí Nguyễn, Trọng Hiếu Idol… vào năm 2018.