Tình cảnh của nữ thần Waterbomb

Sau thời gian dài thảo luận, nữ thần Waterbomb Kwon Eun Bi và công ty Galaxy Corporation nảy sinh bất đồng. Do đó, hai bên không ký kết hợp đồng như đồn đoán trước đó.

Theo tin tức mới đây từ Star News, sau thời gian dài cân nhắc, “nữ thần Waterbomb” Kwon Eun Bi đã quyết định không gia nhập Galaxy Corporation.

Nữ ca sĩ chấm dứt hợp đồng độc quyền với công ty quản lý cũ Woollim Entertainment cách đây không lâu và quyết định không gia hạn. Thời gian qua, cô tìm kiếm nhiều công ty giải trí khác nhau để cùng đồng hành trong chặng đường tương lai. Galaxy Corporation là ứng cử viên hàng đầu trong số các công ty.

Gần đây, hai bên đã tích cực thảo luận về hợp đồng độc quyền. Tuy nhiên, những bất đồng đã nảy sinh trong quá trình đàm phán. Dẫn đến thỏa thuận giữa hai bên đổ vỡ.

Nữ thần Waterbomb Kwon Eun Bi không ký hợp đồng với Galaxy Corporation. Ảnh: Hankyung.

Galaxy Corporation là công ty công nghệ giải trí AI đầu tiên của Hàn Quốc. Thời gian qua, công ty mở rộng kinh doanh bằng cách kết hợp các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo và robot với nội dung giải trí. Công ty này cũng chính là nơi quản lý G-Dragon sau khi anh kết thúc hợp đồng với YG Entertainment.

Sau khi chiêu mộ G-Dragon, Galaxy Corporation đẩy nhanh việc củng cố đội hình nghệ sĩ. Họ ký hợp đồng với các ngôi sao trong ngành giải trí như ca sĩ Kim Jong Kook, diễn viên Song Kang Ho và Taemin của nhóm SHINee.

Kwon Eun Bi ra mắt năm 2014 và nổi tiếng với tư cách thành viên của nhóm IZ*ONE thông qua chương trình tuyển chọn Produce 48 của Mnet năm 2018. Sau khi IZ*ONE tan rã, cô chuyển sang sự nghiệp solo.

Cô nổi tiếng nhờ các sân khấu của lễ hội âm nhạc Waterbomb. Kwon Eun Bi thậm chí được mệnh danh "Nữ thần Waterbomb". Vóc dáng quyến rũ và phong thái cuốn hút trên sân khấu giúp nữ ca sĩ thu hút sự chú ý.

Ngày 31/3, Kwon Eun Bi thông báo rời khỏi Woollim Entertainment. Cô chia sẻ: “Tôi đã kết thúc hợp đồng độc quyền với công ty sau thời gian dài đồng hành. Từ những ngày còn là thực tập sinh đến nay, tôi đã trải qua hành trình quý giá và đáng trân trọng bên những người đã nỗ lực hết mình vì tôi. Những khoảnh khắc trên sân khấu và tất cả khoảng thời gian cùng nhau lo lắng, phấn đấu sẽ mãi là món quà tuyệt vời đối với tôi. Tôi chân thành cảm ơn tất cả thành viên của Woollim Entertainment đã luôn bên cạnh tôi”.