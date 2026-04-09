Nữ ca sĩ Kim Tử Hàm gây xôn xao

Kim Tử Hàm cho biết có người theo dõi, kiểm soát cô. Tuy nhiên, nữ ca sĩ chưa đưa ra bằng chứng cụ thể.

Ettoday đưa tin ngày 8/4, nữ ca sĩ Kim Tử Hàm bất ngờ đăng tải bài viết có nội dung "Đừng ép buộc tôi nữa" đồng thời cáo buộc ai đó đã gài bẫy cô.

"Tôi đã chịu đựng mọi sự ép buộc trong những năm qua, kể cả nỗi đau thể xác. Hãy ngừng ép buộc tôi! Nếu các người cứ tiếp tục ép buộc, tôi sẽ nói hết mọi chuyện", Kim Tử Hàm chia sẻ. Cô cũng đăng ảnh chụp cánh tay đầy vết thương.

Kim Tử Hàm tiếp tục đưa ra tuyên bố gây xôn xao dư luận. Ảnh: Sohu.

Theo chia sẻ của Kim Tử Hàm, 3 năm trước cô bị thao túng tâm lý và tiêm vào mặt 40-50 mũi hóa chất lạ với lý do trị mụn. Kể từ đó, mỗi lần không nghe lời, cô đều rất đau đơn. Cô đã nhiều lần khóc lóc cầu xin nhưng vẫn bị theo dõi mọi động thái. Nhiều lần quá đau đớn, Kim Tử Hàm muốn làm hại bản thân. Dẫn đến, người nhà nghĩ cô có vấn đề tâm lý. Tuy nhiên, cô không dám đi khám vì sợ có thế lực can thiệp vào bệnh viện.

Trong bài viết, Kim Tử Hàm nhấn mạnh: “Không thể chịu đựng nữa, tôi không phải thú cưng của bà. Tôi là con người”. Tuy nhiên, cô vẫn chưa nêu tên những người cô tố cáo và cũng chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng cụ thể nào.

Kim Tử Hàm, sinh năm 1999 tại Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc, từng gây chú ý khi tham gia Thanh xuân có bạn mùa 2 năm 2020 - chương trình tìm kiếm nhóm nhạc nữ. Dù không ra mắt thành công, cô tiếp tục con đường nghệ thuật và gia nhập nhóm nhạc NAME vào 18/11/2023. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô không thuận lợi như mong muốn.

Tháng 4/2025, Kim Tử Hàm thông báo rời khỏi ngành giải trí qua một bài đăng trên trang cá nhân. Cô viết: “Tôi sẽ trở lại với cuộc sống riêng và mong mọi người hiểu cho quyết định này”. Sau đó, nữ ca sĩ gây xôn xao khi xuất hiện với vóc dáng gầy gò, cạo trọc đầu.

Kể từ đó, sức khỏe thể chất và tinh thần của Kim Tử Hàm suy giảm nhanh chóng. Cô không chỉ đột ngột cạo trọc đầu mà cân nặng cũng giảm xuống dưới 50 kg. Nữ ca sĩ khẳng định cô cắt tóc vì mệt mỏi với mái tóc dài và gia đình phủ nhận mọi cáo buộc cô bị bệnh. Nhưng sau đó Kim Tử Hàm được phát hiện có hành vi tự gây thương tích và đến điều trị tại một phòng khám tâm thần.

Tháng 1, Kim Tử Hàm đăng tải lên mạng xã hội một ảnh chụp màn hình cho thấy tài khoản của Thái Từ Khôn đã bị cô chặn, kèm theo đó là bài hát Big Liar và biểu tượng ngón tay giữa. Điều này gây ra những tranh luận gay gắt trên mạng xã hội và làm dấy lên nhiều đồn đoán. Đáp lại, công ty quản lý của Thái Từ Khôn thời điểm đó khẳng định 2 người chỉ là đồng nghiệp. Họ quen biết qua chương trình Youth With You 2 năm 2020 và không có liên lạc riêng tư nào.

Tới tháng 3, Kim Tử Hàm cho biết có kẻ đứng sau sai khiến cô chặn tài khoản của Thái Từ Khôn và đưa ra những ám chỉ tiêu cực đến đồng nghiệp. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không tiết lộ danh tính của người bị cáo buộc là kẻ thao túng, cũng không cung cấp bất kỳ bằng chứng cụ thể nào.