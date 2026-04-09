Báo động cho Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba vừa trở lại với bộ phim "Mộ tư từ". Tuy nhiên, dự án lại không thành công như mong đợi, khiến sự nghiệp của nữ diễn viên ngày càng đáng ngại.

Với 6,7 triệu lượt đặt trước, phá kỷ lục năm 2026 và các chủ đề liên quan thu hút hơn 5 tỷ lượt xem trên nhiều nền tảng mạng xã hội, bộ phim Mộ tư từ (Bạch nhật đề đăng) với sự tham gia của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ được coi là hiện tượng đột phá, Now News viết. Tuy nhiên, khi phim ra mắt, phản ứng của khán giả ngày càng tiêu cực. Thành tích của phim cũng ảm đạm, ngày càng sụt giảm.

Đây là bộ phim thất bại tiếp theo của Địch Lệ Nhiệt Ba sau nhiều dự án không thành công như mong đợi. Việc mãi chưa có một bộ phim nổi bật đang đẩy Địch Lệ Nhiệt Ba vào tình thế đáng báo động.

Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba lại gây thất vọng

Theo Up Media, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được khoản thù lao khổng lồ khoảng 40 triệu NDT cho vai diễn trong Mộ tư từ, trong khi bạn diễn của cô là Trần Phi Vũ chỉ nhận được 3,5 triệu NDT, chưa bằng 1/10 so với thù lao của mỹ nhân sinh năm 1992. Công chúng cho rằng sự chênh lệch về thù lao giữa 2 diễn viên dựa trên sự khác biệt lớn về danh tiếng và vị thế của họ trong ngành giải trí, cộng thêm việc hình ảnh của Trần Phi Vũ bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ bê bối năm 2023.

Tuy nhiên, theo Now News, Mộ tư từ chưa nhận được nhiều đánh giá tích cực. Lý do chính là nữ diễn viên 34 tuổi Địch Lệ Nhiệt Ba và nam diễn viên kém cô 8 tuổi thiếu sự ăn ý. Trong bộ phim, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai linh chủ 400 tuổi Hạ Tư Mộ với sức mạnh khiến muôn loài khiếp sợ. Trong khi đó, Trần Phi Vũ vào vai tướng quân trẻ Đoạn Tư.

Đoạn Tư là người có kết chú với Hạ Tư Mộ và giúp cô trải nghiệm 5 giác quan khác nhau. Từ đây, hai người dần nảy sinh tình cảm và dẫn đến chuyện tình cảm đặc biệt giữa nữ quỷ vương với chàng trai người phàm.

Hình ảnh trong bộ phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba. Ảnh: Sohu.

Ngay khi phim lên sóng, Nhiệt Ba được nhận xét là ngoại hình chênh lệch so với Trần Phi Vũ. Gương mặt sắc sảo của cô phù hợp với hình tượng nhân vật linh chủ mạnh mẽ, lạnh lùng. Diễn xuất của 2 diễn viên cũng tự nhiên. Địch Lệ Nhiệt Ba tiến bộ đáng kể khi thể hiện được sắc thái khác biệt của nhân vật, khi lạnh lùng, quyền uy, khi lại ngây thơ, trong trẻo trong lần đầu có được các giác quan.

Tuy nhiên, khi nữ diễn viên đứng cạnh Trần Phi Vũ, cách biệt tuổi tác giữa 2 người lại không tạo cho khán giả cảm giác yêu đương của một cặp đôi. Đây là hạn chế rất lớn với dự án cổ trang ngôn tình như Mộ tư từ.

“Điểm yếu chí mạng của phim nằm ở việc thiếu ‘sự ăn ý giữa cặp đôi’. Trong những cảnh quay riêng, 2 diễn viên đều nổi bật. Nhưng khi đóng chung, họ luôn toát lên vẻ xa cách, như thể ‘mỗi người đều đẹp theo cách riêng’. Nhiều dân mạng thẳng thắn nhận xét khí chất của Địch Lệ Nhiệt Ba quá mạnh, trong khi diễn xuất của Trần Phi Vũ trong cảnh tình cảm có phần gượng gạo, khiến cả hai trông giống ‘người chị gái xinh đẹp với một em trai nổi loạn’ hơn là cặp đôi đang trải qua một mối tình lãng mạn. Việc thiếu đi sự cộng hưởng cảm xúc đã trở thành nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm mạnh về danh tiếng của phim”, tờ UDN viết.

Cũng theo UDN, cốt truyện có nhiều tình tiết phi logic hoặc nhịp phim chậm ở giai đoạn giữa cũng khiến những khán giả mong chờ Mộ tư từ phải thất vọng.

Sự nghiệp đáng lo

Là một trong những nữ diễn viên hàng đầu thuộc lứa 1990, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn được yêu mến và chú ý, chưa bao giờ thiếu những vai chính. Ở độ tuổi hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu tiếp tục đóng phim thần tượng, cô khó tạo được cảm giác cặp đôi với các bạn diễn nam trẻ hơn. Nhưng khi chuyển mình sang các đề tài mang tính xã hội, ngôi sao Tân Cương lại khó duy trì danh tiếng.

Và thực tế, trong những năm qua, nữ diễn viên đã cố gắng, nỗ lực thay đổi hình tượng. Điển hình là việc cô đóng phim truyền hình về đề tài công tố viên mang tên Công tố tinh anh.

Người hâm mộ hy vọng bộ phim giúp đưa sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba lên một tầm cao mới và xóa bỏ những lời chế giễu xoay quanh diễn xuất của cô. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng không như mong đợi. Bộ phim nhận được phản hồi kém tích cực sau khi phát sóng, QQ viết.

Sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba đang ở tình trạng đáng báo động. Ảnh: QQ.

QQ viết khi bộ phim phát sóng được 10 tập trên hai kênh truyền hình vệ tinh cấp tỉnh, tỷ lệ người xem giảm liên tục trong 6 ngày. Tỷ lệ người xem hoàn toàn đáng thất vọng. Không chỉ có tỷ lệ người xem thấp, Công tố tinh anh còn không tạo được chủ đề thảo luận trên mạng xã hội.

“Cư dân mạng cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng cao ráo, vì vậy mọi người đều mong đợi khi thấy cô ấy trên thảm đỏ. Tuy nhiên, nhiều bộ phim truyền hình của cô ấy lại không đáng xem”, QQ viết. Ở dự án này, Nhiệt Ba không được đánh giá cao về diễn xuất. Tham gia chủ đề công tố viên nhưng cô thể hiện lối diễn giống hệt các phim thần tượng trước đó.

QQ nhận định về Công tố tinh anh: “Địch Lệ Nhiệt Ba từng bị cư dân mạng chỉ trích vì không có phim truyền hình ăn khách. Cuối cùng cô cũng có một bộ phim được phát sóng trên đài truyền hình lớn. Tuy nhiên, tỷ lệ người xem lại thấp một cách đáng ngạc nhiên và khả năng diễn xuất của cô cũng bị đặt dấu hỏi. Điều này thực sự ngoài sức tưởng tượng”.

Có thể nói sau Em là niềm kiêu hãnh của anh đóng cùng Dương Dương đạt hiệu ứng khá tốt, các phim sau đó của Địch Lệ Nhiệt Ba đều có thành tích ảm đạm. Từ Ngự Giao Ký, An Lạc truyện, Công tố tinh anh, Lợi kiếm hoa hồng và Kiêu khởi thanh nhưỡng đến hiện tại là Mộ tư từ đều không thành công như mong đợi.

Thậm chí, khi viết về Mộ tư từ, tờ Up Media đặt tiêu đề: “Sau 4 bộ phim truyền hình thất bại liên tiếp, Địch Lệ Nhiệt Ba muốn vực dậy sự nghiệp”.

Trong khi đó, QQ nhận định so với các nữ diễn viên sinh năm 1980 hoặc 1990, Địch Lệ Nhiệt Ba thiếu nền tảng vững chắc về thành tích phim truyền hình. Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lưu Thi Thi và Đường Yên đều có nhiều phim truyền hình ăn khách được phát sóng trên các đài truyền hình lớn. Dương Tử cũng có một số phim kinh điển.

Chỉ có mỹ nhân Tân Cương là chưa có phim truyền hình nào cô đóng vai chính gây tiếng vang. Điều này khiến công chúng lo lắng về sự nghiệp diễn xuất của cô.