Tính cách của trọng tài bắt trận chung kết Argentina vs Tây Ban Nha

Sự điềm tĩnh cùng bản lĩnh ở những trận cầu lớn đã đưa trọng tài Slavko Vinčić đến với trận chung kết World Cup 2026.

Trọng tài Slavko Vinčić sẽ trở thành trọng tài đầu tiên của Slovenia điều hành một trận chung kết World Cup. Ảnh: X.

Trọng tài Slavko Vinčić sẽ đi vào lịch sử khi được chỉ định cầm còi trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina, trở thành trọng tài đầu tiên của Slovenia điều hành trận đấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Trưởng ban trọng tài FIFA, Pierluigi Collina, xác nhận quyết định bổ nhiệm này.

Hãy cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý về vị vua áo đen của trận chung kết sắp tới.

Một người điềm tĩnh và quyết đoán

Slavko Vinčić sinh ngày 25/11/1979 tại thành phố Maribor (Slovenia) - nơi có truyền thống bóng đá lâu đời và là đại bản doanh của NK Maribor, CLB giàu thành tích nhất nước này.

Lớn lên trong môi trường đậm chất thể thao, Vinčić ban đầu không định theo nghề trọng tài mà từng chơi cả bóng rổ lẫn bóng đá. Tuy nhiên, vào cuối độ tuổi thiếu niên, ông nhận thấy tính cách điềm tĩnh, khả năng đưa ra quyết định và sự am hiểu trận đấu phù hợp với công việc cầm còi hơn là thi đấu trên sân.

Vinčić bắt đầu sự nghiệp trọng tài từ năm 1999, khi mới 20 tuổi, bằng việc điều hành các trận đấu nghiệp dư tại khu vực Maribor. Những năm đầu giúp ông rèn luyện khả năng kiểm soát trận đấu và giữ bình tĩnh dưới áp lực trước khi từng bước thăng tiến trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp.

Song song với sự nghiệp cầm còi, ông hoàn thành chương trình đại học và tốt nghiệp ngành kỹ thuật viễn thông.

Năm 2007, nhờ những màn thể hiện ấn tượng, Vinčić được đôn lên điều hành các trận đấu tại PrvaLiga - giải vô địch quốc gia Slovenia.

Đến năm 2010, ông chính thức trở thành trọng tài cấp FIFA và dần khẳng định vị thế là một trong những "vua áo đen" hàng đầu châu Âu khi liên tục được giao điều hành các trận đấu lớn trong nước và quốc tế.

Một trong những dấu mốc nổi bật nhất trong sự nghiệp của Vinčić là bắt chính trận chung kết UEFA Champions League 2024 giữa Real Madrid và Borussia Dortmund.

World Cup 2022 tại Qatar là lần đầu Vinčić làm nhiệm vụ ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tại World Cup 2026, ông đã cầm còi 3 trận trước khi được FIFA giao trọng trách bắt chính trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina.

Trận chung kết này sẽ là lần thứ sáu ông Vinčić điều hành một trận đấu tại World Cup và là trận thứ tư của ông ở vòng chung kết World Cup 2026. Trận chung kết World Cup 2026 sẽ là cột mốc quan trọng tiếp theo trong sự nghiệp của vị trọng tài 46 tuổi.

Trọng tài Slavko Vincic tại trận đấu giữa Mexico và Ecuador ở vòng 32 FIFA World Cup 2026 ngày 30/6. Ảnh: Reuters.

Duyên nợ với Tây Ban Nha và Argentina

Trọng tài Slavko Vinčić được đánh giá là một trong những trọng tài giàu kinh nghiệm ở các trận cầu đỉnh cao. Trở thành trọng tài FIFA từ năm 2010, ông từng điều hành trận chung kết UEFA Champions League 2024 giữa Real Madrid và Borussia Dortmund, cũng như chung kết UEFA Europa League 2022 giữa Eintracht Frankfurt và Rangers.

Ông cũng là trọng tài người Slovenia thứ hai trong lịch sử được giao bắt chính một trận chung kết Champions League, sau trọng tài Damir Skomina vào năm 2019.

Tại World Cup 2022 ở Qatar, trận đầu tiên Vinčić điều hành chính là cuộc đối đầu giữa Argentina và Saudi Arabia. Trong trận cầu địa chấn này, ông đã cho Argentina hưởng một quả phạt đền, được Lionel Messi thực hiện thành công để mở tỷ số, đồng thời rút 6 thẻ vàng đối với các cầu thủ Saudi Arabia. Dù đối mặt với áp lực cực lớn khi tổ trọng tài từ chối liên tiếp 3 bàn thắng của Argentina, Vinčić vẫn giữ được sự điềm tĩnh để đưa trận đấu về đích an toàn.

Trọng tài Slavko Vinčić trong trận đấu giữa Argentina và Saudi Arabia tại vòng bảng World Cup 2022. Ảnh: Ole.

Dù gắn với một trong những thất bại đáng quên nhất của Argentina tại World Cup, đó đến nay vẫn là trận thua duy nhất của đội tuyển này dưới sự điều hành của vị trọng tài này.

Với Tây Ban Nha, Vinčić cũng từng bắt chính nhiều trận đấu quan trọng của "La Roja", gồm các cuộc chạm trán Colombia, Thụy Điển, Italy và Pháp. Trong số đó có chiến thắng trước Italy và trận bán kết thắng Pháp ở tại Euro 2024.

Nghề cầm còi đỉnh cao không chỉ là câu chuyện của thẻ phạt, mà là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất về cả thể chất lẫn thần kinh. Theo tiêu chuẩn đánh giá từ Ủy ban Trọng tài FIFA, một trọng tài đẳng cấp thế giới buộc phải hội tụ đủ 3 nhóm phẩm chất cốt lõi:

Tư duy thép và bản lĩnh dưới áp lực: Khả năng giữ cái đầu lạnh trong các chảo lửa, tư duy logic cực nhanh để đưa ra quyết định chỉ trong vài phần trăm giây. Họ phải có năng lực miễn nhiễm với những lời chỉ trích, cô lập mọi áp lực từ khán đài để duy trì sự tập trung tuyệt đối.

Làm chủ công nghệ và chi tiết: Sự kỹ lưỡng, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất trên sân. Trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại, trọng tài đỉnh cao bắt buộc phải thành thạo các hệ thống công nghệ hỗ trợ (như VAR, SAOT) và vận hành trơn tru kỹ năng phối hợp nhóm với tổ trợ lý.

Sức bền thể chất cực hạn: Một môi trường làm việc khắc nghiệt đòi hỏi thể lực không kém gì các cầu thủ. Họ phải liên tục di chuyển cường độ cao suốt hàng giờ đồng hồ ngoài trời dưới mọi điều kiện thời tiết, đồng thời thích nghi với tần suất di chuyển, công tác liên tục trên khắp thế giới.