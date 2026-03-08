Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Tình báo mật nghi ngờ kịch bản của TT Trump ở Iran

  • Chủ nhật, 8/3/2026 21:13 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Báo cáo mật của Hội đồng Tình báo quốc gia Mỹ nhận định rằng một cuộc tấn công quy mô lớn của Mỹ vào Iran cũng khó có thể lật đổ hệ thống lãnh đạo của giới giáo sĩ và quân đội ở nước cộng hòa Hồi giáo này.

Người dân Iran trong một cuộc tuần hành phản đối chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel. Ảnh: Reuters

Thông tin này làm dấy lên nghi ngờ về kế hoạch mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, rằng sẽ “thanh lọc” cấu trúc lãnh đạo của Iran và đưa một người do ông lựa chọn lên làm lãnh đạo Iran.

Washington Post dẫn các nguồn tin nắm được báo cáo cho biết, báo cáo được hoàn thành khoảng 1 tuần trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2, trong đó phác thảo các kịch bản kế vị ở Iran.

Theo báo cáo, các nguồn tin tình báo đều kết luận rằng giới giáo sĩ và quân đội Iran sẽ phản ứng với vụ ám sát Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei bằng cách tuân theo quy trình đã có để duy trì sự liên tục của quyền lực.

Theo báo cáo, khả năng phe đối lập Iran nắm quyền kiểm soát đất nước là “không chắc chắn”.

Hội đồng Tình báo quốc gia (NIC) bao gồm nhiều nhà phân tích kỳ cựu, chuyên đưa ra các đánh giá mật đại diện cho trí tuệ tập thể của 18 cơ quan tình báo Mỹ. Cơ quan này từ chối bình luận về thông tin trong bài báo.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho biết trong một tuyên bố: “Tổng thống Trump và chính quyền đã vạch rõ các mục tiêu liên quan đến chiến dịch Epic Fury: Phá hủy tên lửa đạn đạo và năng lực sản xuất của Iran, tiêu diệt hải quân, chấm dứt khả năng trang bị vũ khí cho các lực lượng ủy nhiệm và ngăn chặn họ sở hữu vũ khí hạt nhân. Chế độ Iran đang bị nghiền nát hoàn toàn”.

Việc các cơ quan tình báo Mỹ nghi ngờ khả năng phe đối lập Iran có thể giành quyền lực đã được đề cập trong các bài viết của New York Times, Reuters Wall Street Journal.

Dường như báo cáo của NIC không xem xét các kịch bản như đưa bộ binh Mỹ vào Iran hoặc trang bị vũ khí cho người Kurd ở nước này để kích động nổi dậy.

Lựa chọn lãnh đạo tối cao là công việc của Hội đồng chuyên gia, nhưng các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và những người khác trong bộ máy an ninh Iran cũng có tiếng nói.

Đã có nhiều đồn đoán rằng hội đồng sẽ chỉ định ông Mojtaba Khamenei - con trai của Đại giáo chủ Ali Khamenei, nhưng chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra. Theo một quan chức an ninh phương Tây, IRGC đã thúc đẩy việc đề cử ông Mojtaba Khamenei nhưng vấp phải phản đối từ các bên khác, trong đó có ông Ali Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran.

Khi cuộc chiến bước sang tuần thứ 2, Tổng thống Trump tiếp tục yêu cầu Iran “đầu hàng vô điều kiện”, và nói rằng ông cần có tiếng nói trong việc lựa chọn nhà lãnh đạo tiếp theo của nước này.

Tổng thống Trump nói với các nhà báo rằng ông Mojtaba Khamenei “không đủ năng lực” và “thiếu tầm nhìn”, và rằng ông không muốn những nhà lãnh đạo Iran chỉ đơn giản là “xây dựng lại” cơ sở hạ tầng hạt nhân và tên lửa đạn đạo của đất nước.

“Chúng tôi muốn họ có một nhà lãnh đạo giỏi. Chúng tôi có một số người mà tôi nghĩ sẽ làm tốt công việc”, ông Trump nói với NBC News.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã bác bỏ khả năng ông Trump có thể đóng vai trò trong việc bổ nhiệm.

“Số phận của đất nước Iran thân yêu, quý giá hơn cả mạng sống, sẽ do chính người dân Iran kiêu hãnh quyết định, chứ không phải do băng đảng của Epstein”, ông Ghalibaf viết trong bài đăng trên mạng xã hội X, ám chỉ tên tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein.

Theo các quan chức Mỹ đương nhiệm và nghỉ hưu, có rất ít dấu hiệu, ít nhất cho đến nay, rằng sẽ xảy ra một cuộc nổi dậy quần chúng quy mô lớn ở Iran hoặc những rạn nứt đáng kể trong chính phủ hoặc lực lượng an ninh sẽ dẫn đến một chế độ mới.

Với việc giới giáo sĩ và quân đội Iran vẫn nắm quyền kiểm soát, các chuyên gia cho rằng ít khả năng ông Trump có thể chi phối chính trị Iran.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

https://tienphong.vn/bao-cao-tinh-bao-mat-nghi-ngo-kich-ban-cua-tong-thong-my-trump-o-iran-post1825725.tpo

Tiền Phong

Iran Donald Trump Israel Mỹ Trung Đông Iran tình báo chiến lược Mỹ

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

Đọc tiếp

TT Trump lai phat dong them mot cuoc chien hinh anh

TT Trump lại phát động thêm một cuộc chiến

2 giờ trước 19:35 8/3/2026

0

Tại hội nghị "Lá chắn châu Mỹ" diễn ra ở bang Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố thành lập một liên minh quân sự mới nhằm "xóa sổ các băng đảng ma túy" tại Tây Bán cầu.

Ong Trump va nuoc My de roi vao 'the bi' hinh anh

Ông Trump và nước Mỹ dễ rơi vào 'thế bí'

3 giờ trước 19:05 8/3/2026

0

Sau một tuần xung đột rung chuyển Trung Đông, kết cục cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran vẫn còn là một dấu hỏi, khi một số mục tiêu của Washington dường như khó thành hiện thực.

Iran da bau duoc Lanh tu Toi cao hinh anh

Iran đã bầu được Lãnh tụ Tối cao

3 giờ trước 18:27 8/3/2026

0

Cơ quan có nhiệm vụ lựa chọn tân Lãnh tụ Tối cao của Iran đã đưa ra quyết định, nhưng danh tính người được chọn chưa được công bố.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý