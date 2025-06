Tình báo Israel chuẩn bị chiến dịch tấn công vào Iran trong nhiều năm

Israel đã dành nhiều năm chuẩn bị cho chiến dịch nhằm vào các chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran.

Các máy bay chiến đấu tham gia chiến dịch Rising Lion của Israel ngày 13/6. Ảnh: IDF

Một quan chức an ninh Israel tiết lộ cho tờ The Times of Israel. Các hoạt động chuẩn bị bao gồm xây dựng một căn cứ thiết bị bay không người lái bên trong Iran, tuồn lậu các hệ thống vũ khí chính xác và biệt kích vào nước này.

Nỗ lực này nằm trong kế hoạch chung chặt chẽ giữa Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và cơ quan tình báo Mossad.

Theo quan chức trên, các điệp viên Mossad đã thiết lập một căn cứ thiết bị bay không người lái (UAV) trên đất Iran gần Tehran. Các UAV này được kích hoạt qua đêm, tấn công các bệ phóng tên lửa đất đối đất nhắm vào Israel.

Ngoài ra, các phương tiện chở hệ thống vũ khí cũng được tuồn bí mật vào Iran. Các hệ thống này đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Iran và hỗ trợ các máy bay của Israel thực hiện các vụ không kích.

Khói bốc lên từ cơ sở hạt nhân Natanz của Iran sau vụ không kích Một video cho thấy khói đen bốc lên dày đặc từ khu vực làm giàu uranium Natanz - một trong những trung tâm hạt nhân trọng yếu của Iran - sau cuộc không kích của Israel.

Theo một thông báo của IDF, lực lượng này đã tiến hành chiến dịch quân sự mang tên “Rising Lion” (tạm dịch "Sư tử trỗi dậy") với sự tham gia của khoảng 200 máy bay chiến đấu, tấn công hơn 100 mục tiêu tại Iran, gồm các cơ sở quân sự và địa điểm liên quan đến chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, theo thông báo của chính quyền Iran được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) dẫn lại, nhà máy điện hạt nhân Bushehr không nằm trong số các mục tiêu bị tấn công.

Nỗ lực bí mật thứ ba là Mossad biệt kích triển khai tên lửa chính xác gần các địa điểm phòng không ở miền trung Iran.

Các hoạt động này dựa trên "suy nghĩ đột phá, lập kế hoạch táo bạo và hoạt động chính xác của các công nghệ tiên tiến, lực lượng đặc nhiệm và điệp viên hoạt động ngay tại trung tâm Iran trong khi hoàn toàn tránh được sự chú ý của tình báo địa phương", vị quan chức này cho hay.

Bệnh viện Israel kích hoạt khu điều trị ngầm sau đợt tấn công Iran Trước nguy cơ Iran trả đũa bằng tên lửa và UAV, nhân viên y tế tại nhiều bệnh viện tất bật vận chuyển và lắp đặt thiết bị y tế trong khu vực hầm đỗ xe rộng lớn để được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến. Bệnh viện Ichilov, trung tâm y tế lớn nhất Tel Aviv, cũng chia sẻ hình ảnh giường bệnh được bố trí tại khu ngầm an toàn, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân trong trường hợp khẩn cấp.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 13/6, người đứng đầu Cục Tình báo Quân đội, Thiếu tướng Shlomi Binder cho biết Israel đang bước vào một cuộc chiến "sinh tồn" với Iran.

"Như các bạn đã biết, chúng ta đang bước vào một chiến dịch không gì khác hơn là sinh tồn, chống lại kẻ thù đang tìm cách tiêu diệt chúng ta. Họ đang nỗ lực phát triển năng lực hạt nhân, tiến triển nhanh chóng trong quá trình phát triển đó và chế tạo vũ khí thông thường với sốlượng rất, rất lớn. Đây là mục tiêu mà chúng ta muốn làm suy yếu, phá vỡ và loại bỏ mối đe dọa đó”, Thiếu tướng Binder nói với các tướng lĩnh chỉ huy.

Theo Thiếu tướng Binder, Cục tình báo Israel đang được đặt “ở mức báo động rất cao”.

Những lần Mossad hoạt động bên trong Iran

Trong những năm gần đây, Mossad đã tiến hành một loạt các hoạt động bên trong Iran. Trong hai lần Israel tấn công vào Iran hồi năm 2024, Mossad cũng đã triển khai các hoạt động phá hoại ngay bên trong Iran.

Mossad cũng tham gia vào việc thu giữ kho lưu trữ hạt nhân của Iran vào năm 2018, một quá trình thuyết phục Cơ quan Nguyên tử Năng lượng Quốc tế (IAEA) nghiêng về phía Israel nêu bật hành vi vi phạm hạt nhân của Iran.

Trong một bài viết trên tờ Wall Street Journal, cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett xác nhận Mossad đã phá hủy hơn 100 thiết bị bay không người lái của Iran vào tháng 2/2022.

Iran cũng cáo buộc Israel về một hoạt động tương tự vào tháng 1/2023.

Trước đó, Iran đã cáo buộc Mossad phá hủy hai địa điểm hạt nhân riêng biệt tại Natanz vào tháng 7/2020 và tháng 4/2021, cũng như tại Karaj vào tháng 6/2021. Các vụ tấn công vào tháng 11/2020 đã giết chết người đứng đầu chương trình hạt nhân nước này Mohsen Fakhrizadeh.

Theo phương tiện truyền thông nhà nước Iran, chiến dịch Rising Lion của Israel nhằm vào Iran trong ngày 13/6 đã khiến 6 nhà khoa học hạt nhân Iran thiệt mạng. Trong số các nhà khoa học thiệt mạng có Fereydoun Abbasi, cựu giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran và Mohammad Mehdi Tehranchi, một nhà vật lý cũng từng là hiệu trưởng của Đại học Hồi giáo Azad.

Israel không kích Iran, các tòa nhà Tehran bốc cháy giữa đêm Hình ảnh từ truyền hình nhà nước Iran cho thấy nhiều công trình bốc cháy ngay trong đêm. Sau tuyên bố của Israel về loạt không kích, người dân thủ đô thức dậy giữa khung cảnh hỗn loạn.