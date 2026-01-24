Samsung sắp đặt dấu chấm hết cho miếng dán cường lực

Galaxy S26 Ultra được dự đoán sẽ tạo nên một cuộc cách mạng về trải nghiệm người dùng nếu loại bỏ được sự phụ thuộc vào miếng dán cường lực dán ngoài để bảo vệ màn hình.

Người dùng Galaxy S26 Ultra sẽ không còn phải "đau đầu" về miếng dán màn hình. Ảnh: Android Police.

Từ lâu, việc dán màn hình ngay sau khi “đập hộp” một chiếc smartphone mới đã trở thành thói quen của đa số người dùng. Dù công nghệ kính màn hình đã có những bước tiến dài, nỗi lo về các vết trầy xước li ti hay nứt vỡ vẫn luôn là rào cản khiến người ta khó lòng dùng máy “trần”.

Tuy nhiên, theo những rò rỉ mới nhất từ leaker "Ice Universe", Samsung đang chuẩn bị một bước đi táo bạo trên dòng Galaxy S26 Ultra nhằm chấm dứt kỷ nguyên của miếng dán bảo vệ.

Động thái này xuất phát từ sự hợp tác chiến lược giữa Samsung và Corning - "gã khổng lồ" đứng sau những thế hệ kính cường lực danh tiếng. Các nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng, Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị thế hệ kính Gorilla Glass mới nhất với độ bền vượt trội, sở hữu khả năng chống trầy xước mạnh mẽ, tiệm cận với đá sapphire.

Nếu như Galaxy S24 Ultra từng tạo nên cơn sốt nhờ lớp phủ chống phản xạ (anti-reflective) giúp màn hình hiển thị trong trẻo ngay cả dưới nguồn sáng mạnh, thì với Galaxy S26 Ultra, công nghệ này hứa hẹn sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

Bài đăng trên mạng xã hội X của leaker Ice Universe.

Việc tích hợp sẵn các lớp bảo vệ quang học cao cấp không chỉ giúp tối ưu hóa độ bền mà còn giải quyết triệt để bài toán đánh đổi giữa khả năng bảo vệ và chất lượng hiển thị. Bởi thực tế, các miếng dán từ bên thứ ba thường vô tình làm giảm độ tương phản, gây hiện tượng lóa mờ và làm mất đi vẻ đẹp chân thực, sống động vốn có của tấm nền màn hình.

Bên cạnh chống trầy xước, tính năng chống nhìn trộm cũng là lý do quan trọng khiến nhiều người vẫn trung thành với các loại miếng dán bảo vệ. Trên thị trường hiện nay, các loại phụ kiện này giúp bảo mật thông tin nơi công cộng bằng cách làm tối màn hình khi nhìn từ các góc nghiêng. Tuy nhiên, những miếng dán này sẽ làm giảm đáng kể độ sáng và sắc nét của màn hình.

Để giải quyết vấn đề này, Samsung sẽ trang bị cho Galaxy S26 Ultra tính năng "Privacy Display" (Màn hình riêng tư) trực tiếp lên tấm nền. Người dùng có thể kích hoạt chế độ này thông qua cài đặt phần mềm. Khi bật, góc nhìn của màn hình sẽ bị thu hẹp lại, khiến những người xung quanh chỉ thấy màu đen hoặc nhòe mờ, trong khi người dùng trực diện vẫn thấy hình ảnh sắc nét.

Việc loại bỏ miếng dán màn hình không chỉ là một bước tiến công nghệ mà còn mang lại những giá trị thực tế giúp nâng tầm trải nghiệm người dùng của Samsung. Trước hết là lợi ích về kinh tế, khi người dùng có thể tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể và không còn phải đau đầu giữa “ma trận” hàng trăm loại miếng dán trên thị trường.

Quan trọng hơn, cảm biến vân tay siêu âm - vốn là đặc sản của các dòng flagship, giờ đây sẽ phát huy tối đa sức mạnh. Việc không phải xuyên qua bất kỳ lớp trung gian nào giúp tốc độ nhận diện trở nên tức thì và độ chính xác đạt mức tuyệt đối.

Cuối cùng, giá trị thẩm mỹ của máy sẽ được bảo toàn trọn vẹn. Người dùng sẽ tạm biệt tình trạng bong tróc mép dán mất thẩm mỹ hay những hạt bụi li ti bám vào viền màn hình sau một thời gian sử dụng, trả lại vẻ đẹp nguyên bản cho thiết bị.