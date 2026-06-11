Tin mừng cho người thích ăn dưa dấu

Dưa hấu là loại trái cây được nhiều người yêu thích trong mùa hè nhờ vị ngọt thanh, mọng nước và giàu vitamin.

Tuy nhiên, không ít người băn khoăn liệu ăn dưa hấu có gây nóng trong người hay không.

Những lợi ích tuyệt vời của dưa hấu

Chống viêm

Dưa hấu chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa và kháng viêm tự nhiên, trong đó nổi bật là vitamin C và lycopene. Những dưỡng chất này giúp giảm tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể, đồng thời tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Hai hoạt chất lycopene và cucurbitacin E có trong dưa hấu được đánh giá cao nhờ khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào bất thường. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất này có thể góp phần giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt và ung thư đại trực tràng.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Lycopene không chỉ là chất chống oxy hóa mạnh mà còn có tác dụng hỗ trợ kiểm soát lượng cholesterol xấu trong máu. Nhờ đó, hoạt chất này góp phần hạn chế tình trạng xơ vữa động mạch, hỗ trợ ổn định huyết áp và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch. Ngoài ra, lycopene còn giúp bảo vệ tế bào trước những tổn thương do quá trình oxy hóa gây ra.

Dưa hấu là loại trái cây được nhiều người yêu thích trong mùa hè nhờ vị ngọt thanh, mọng nước và giàu vitamin.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Mặc dù không phải là loại trái cây quá giàu chất xơ, nhưng lượng chất xơ có trong dưa hấu vẫn đủ để kích thích nhu động ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và giúp cơ thể đào thải chất cặn bã hiệu quả hơn. Nhờ đó, nguy cơ táo bón cũng được giảm đáng kể.

Giảm đau nhức cơ bắp

Các nhà khoa học đã phát hiện dưa hấu chứa citrulline - một axit amin có khả năng hỗ trợ tăng hiệu suất vận động và giảm cảm giác đau mỏi cơ sau khi tập luyện hoặc hoạt động thể chất cường độ cao.

Đây là lý do dưa hấu thường được khuyến khích bổ sung vào thực đơn của những người thường xuyên chơi thể thao hoặc tập luyện thể chất.

Bảo vệ thị lực

Dưa hấu cung cấp lutein và zeaxanthin - hai dưỡng chất có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ võng mạc khỏi tác động của các gốc tự do. Những hợp chất này giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, một trong những nguyên nhân phổ biến gây suy giảm thị lực ở người lớn tuổi. Bên cạnh đó, vitamin A trong dưa hấu cũng góp phần duy trì sức khỏe đôi mắt.

Bổ sung nước cho cơ thể

Khoảng 92% thành phần của dưa hấu là nước, vì vậy đây được xem là loại trái cây lý tưởng để bù nước trong những ngày thời tiết nóng bức. Không chỉ giúp giải khát, dưa hấu còn hỗ trợ bổ sung một phần chất điện giải đã mất sau khi vận động nhiều hoặc khi cơ thể đổ nhiều mồ hôi do thời tiết nắng nóng.

Ăn dưa hấu có nóng không?

Ăn dưa hấu không gây nóng trong người. Theo Đông y, đây là loại trái cây có tính mát, giúp thanh nhiệt, giải khát và hỗ trợ làm mát cơ thể. Nhờ chứa tới hơn 90% là nước, dưa hấu giúp bổ sung nước, thúc đẩy quá trình đào thải độc tố và điều hòa thân nhiệt hiệu quả. Tuy nhiên, dù tốt cho sức khỏe, dưa hấu vẫn nên được ăn với lượng vừa phải, bởi tiêu thụ quá nhiều có thể gây đầy bụng, khó tiêu hoặc ảnh hưởng đến đường huyết ở người mắc bệnh tiểu đường.