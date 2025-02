Tin mới vụ đất công hóa đất tư liên quan 'bà chủ' Quốc Cường Gia Lai

TP.HCM vừa có hướng giải quyết pháp lý khu đất trong vụ án đất công biến thành đất tư nhân. Đây là vụ việc liên quan đến "bà chủ" của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai.

Liên quan đến khu đất số 39-39B Bến Vân Đồn, quận 4, TP.HCM trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) và các đơn vị, UBND TP.HCM vừa có hướng xử lý theo cơ chế, chính sách đặc thù.

Cho tiếp tục sử dụng đất

Cụ thể, theo UBND TP.HCM, từ ngày 1/4 tới đây, “nhà đầu tư được tiếp tục sử dụng đất để thực hiện dự án sau khi đã xử lý về hành chính, hình sự đối với các cá nhân, tổ chức có vi phạm, sai phạm, khắc phục hậu quả các vi phạm về kinh tế, thu hồi lợi ích vật chất do hành vi vi phạm theo bản án đã có hiệu lực pháp luật”.

Khu phức hợp căn hộ, dịch vụ văn phòng được xây dựng trên khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, quận 4. Ảnh: A.V.N.

Như VietNamNet đã thông tin, tháng 5/2024, Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 bị can nguyên là lãnh đạo GVR và các đơn vị liên quan để điều tra sai phạm tại khu đất số 39-39B Bến Vân Đồn.

Mở rộng điều tra vụ án, tháng 7/2024, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Như Loan - cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Quốc Cường Gia Lai). Đến tháng 11/2024, bà Như Loan được tại ngoại.

Có diện tích hơn 6.200 m2, trên khu đất số 39-39B Bến Vân Đồn hiện là khu phức hợp căn hộ - khu thương mại văn phòng và dịch vụ 33 tầng. Về nguồn gốc, đây là đất công, được giao cho Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa quản lý. Cả 2 doanh nghiệp này đều thuộc GVR.

Tháng 12/2009, hai doanh nghiệp cao su nói trên góp vốn thành lập Công ty TNHH Phú Việt Tín (Phú Việt Tín) với vốn điều lệ 6 tỷ đồng . Trong đó, Công ty Cao su Đồng Nai sở hữu 72% vốn, tương ứng vốn góp 4,32 tỷ đồng và Công ty Cao su Bà Rịa nắm giữ 28% vốn, tức 1,68 tỷ đồng .

Tháng 3/2010, UBND TP.HCM có quyết định thu hồi và giao khu đất này cho Phú Việt Tín để đầu tư, xây dựng dự án theo quy hoạch.

Quốc Cường Gia Lai thu lợi gần 400 tỷ đồng

Một năm sau, cơ cấu các bên góp vốn tại Phú Việt Tín thay đổi lớn khi có sự xuất hiện của Công ty Retro Harvest Finance Ltd đến từ Hàn Quốc.

Tính đến tháng 4/2010, doanh nghiệp Hàn Quốc này sở hữu 80% vốn của Phú Việt Tín, tương ứng 4,8 tỷ đồng vốn góp. Trong khi đó, tỷ lệ vốn góp của Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa lần lượt còn 14,4% và 5,6%.

Sau khi được giao khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, Phú Việt Tín không triển khai dự án và cơ cấu các bên góp vốn liên tục thay đổi, đến năm 2014 thì có sự xuất hiện của Quốc Cường Gia Lai.

Tháng 8/2014, bà Như Loan được công ty cử làm người đại diện phần vốn góp 5,94 tỷ đồng , chiếm tỷ lệ 99% tại Phú Việt Tín. Sau đó, Quốc Cường Gia Lai bất ngờ bán lại 0,5% vốn của Phú Việt Tín cho một cá nhân với giá 3 tỷ đồng .

Tháng 9/2014, công ty này tiếp tục mua 1% vốn của Phú Việt Tín từ Công ty Cao su Đồng Nai (chiếm 0,72% vốn góp, tương ứng 43,2 triệu đồng) và Công ty Cao su Bà Rịa (0,28 vốn góp, tương ứng 16,8 triệu đồng) để nâng tỷ lệ sở hữu lên 99,5%.

Tiếp đó, giữa tháng 11/2014, Quốc Cường Gia Lai bán 94% vốn của Phú Việt Tín cho 2 doanh nghiệp để thu về gần 800 tỷ đồng . Đối với 5,5% vốn còn lại của Phú Việt Tín, công ty của bà Như Loan tiếp tục bán cho một cá nhân với giá 44 tỷ đồng .

Trong thương vụ này, Quốc Cường Gia Lai bỏ ra 465 tỷ đồng để mua vốn của Phú Việt Tín, sau đó bán cho 2 pháp nhân và 1 cá nhân, thu lợi nhuận 382 tỷ đồng .

Cuối tháng 3/2017, Phú Việt Tín sáp nhập vào Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Phúc Nguyên. Sau đó, dự án khu phức hợp căn hộ, văn phòng cao 33 tầng đã được xây dựng trên khu đất 39-39B Bến Vân Đồn như hiện nay.