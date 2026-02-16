Tin mới về cụ bà 84 tuổi tử vong sau một ngày nhập viện

Ngày 15/2, Sở VH-TT&DL Cà Mau đã công bố báo cáo kết luận của Hội đồng chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, liên quan trường hợp bà T.T.Y (84 tuổi, ở phường Hòa Thành) tử vong sau 1 ngày nhập viện.

Theo kết luận của Hội đồng chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau khẳng định, bệnh nhân Y nhập viện trong tình trạng rất nặng với chẩn đoán sốc nhiễm trùng từ nhiễm trùng da mô mềm, có hội chứng Cushing do thuốc và nhiều bệnh nền phức tạp.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau có báo cáo vụ việc, cho rằng đã làm đúng chức trách.

Việc xử trí kháng sinh, bù dịch, cân bằng điện giải và cấp cứu hồi sinh tim phổi tích cực đã được thực hiện đúng quy trình chuyên môn kỹ thuật. Hồ sơ bệnh án ghi chép đầy đủ, có theo dõi diễn biến và y lệnh. Không ghi nhận sai sót chuyên môn trong quá trình thăm khám, điều trị và cấp cứu người bệnh.

Báo cáo cũng thể hiện, bệnh viện thấu hiểu tâm lý lo lắng, hoảng loạn của người thân khi bệnh nhân chuyển nặng. Tuy nhiên, qua xác minh từ các nhân chứng khách quan tại cùng phòng bệnh, bác sĩ và điều dưỡng đã có mặt ngay khi nhận thông tin từ người nhà được tin báo để thăm khám và xử trí.

Thông tin nhân viên y tế "lướt Facebook" hay "thờ ơ" là không chính xác. Nhân viên đang thực hiện nhập liệu hồ sơ chuyên môn trên hệ thống máy tính. Không có bằng chứng về việc chậm trễ xử trí khi người bệnh diễn tiến nặng.

Bên cạnh đó, trong suốt quá trình điều trị, lãnh đạo khoa Lão học (Trưởng khoa) và bác sĩ điều trị đã trực tiếp thăm khám, giải thích kỹ về tình trạng bệnh nặng, tiên lượng xấu với người nuôi bệnh trực tiếp.

Theo bệnh viện, sự việc người nhà phát trực tiếp (livestream) với những nội dung chưa khách quan đã tạo ra làn sóng dư luận tiêu cực, gây áp lực tâm lý rất lớn cho tập thể y bác sĩ, đặc biệt là trong giai đoạn trực Tết cao điểm tại bệnh viện. Để bảo vệ danh dự nhân phẩm nhân viên y tế và duy trì trật tự đơn vị, bệnh viện kính đề nghị Sở Y tế có ý kiến chỉ đạo, phối hợp các cơ quan chức năng rà soát, xử lý các nguồn tin sai lệch, thiếu căn cứ trên mạng xã hội theo Luật An ninh mạng.

Trước đó, vào chiều 10/2, cụ bà T.T.Y được người thân đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu. Thời điểm nhập viện, vùng mu bàn tay phải của bà xuất hiện sưng, nóng, đỏ, đau kèm các bóng nước lan nhanh lên cẳng tay.

Đến tối 11/2, bà Y. ăn uống kém, vùng nhiễm trùng tiếp tục sưng tấy và đến 21h30 cùng ngày, bệnh nhân đột ngột trở nặng rồi tử vong. Chẩn đoán tử vong là sốc nhiễm trùng do nhiễm trùng da mô mềm bàn tay phải, kèm Cushing do thuốc, tăng huyết áp và hạ kali máu.

Trong quá trình các bác sĩ cấp cứu cho bà Y. khi đã ngưng tim, tài khoản Facebook L.D (được cho là con bệnh nhân) đã phát trực tiếp (livestream) sự việc lên mạng, kèm lời lẽ bức xúc.