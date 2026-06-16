Tin mới nhất đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

Cơ quan khí tượng phát bản tin về đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc kéo dài đến giữa tuần, đồng thời dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, đêm qua và sáng nay (16/6), vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 19h ngày 15/6 đến 8h ngày 16/6 có nơi trên 70mm như các trạm: Du Già (Tuyên Quang) 108,7mm; Tân Đồng (Lào Cai) 79,2mm; Kiến Thiết (Tuyên Quang) 76,6mm…

MIền Bắc mưa lớn diện rộng. Ảnh minh hoạ: VTC News.

Từ 16/6 đến đêm 17/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa dao động 60-120mm, cục bộ mưa rất to trên 250mm, mưa tập trung từ chiều tối đến sáng. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Ngoài ra, ngày và đêm 16/6, đồng bằng Bắc Bộ, Nam Bộ và phía Tây Lâm Đồng mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Trong đó, mưa ở Nam Bộ và phía Tây Lâm Đồng tập trung chủ yếu lúc chiều tối và tối.

Ngày và đêm 18/6, mưa vừa, mưa to và dông còn xảy ra ở vùng núi Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến 20-60mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm.

Mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ. Theo đó, mực nước trên một số sông tại các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên đang lên, các sông khác ở Bắc Bộ biến đổi chậm và ở mức dưới báo động (BĐ)1.

Từ nay đến ngày 18/6, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính khu vực Bắc Bộ có thể xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ khả năng lên mức BĐ1-BĐ2.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 16/6, Hà Nội có lúc mưa rào và dông, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C, có nơi trên 32°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, mưa lớn ở Hà Nội kéo dài đến giữa tuần, sau đó nhiệt độ tăng nhanh, khu vực này tái diễn nắng nóng, có ngày nắng nóng gay gắt.

Cụ thể, ngày 17-18/6, Hà Nội duy trì trạng thái mưa rào và dông, trời có mây, nhiệt độ cao nhất 33-34°C, thấp nhất 26-27°C.

Sang ngày 19/6, khu vực này có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 34°C, tiệm cận ngưỡng nắng nóng khiến thời tiết xu hướng oi bức trở lại. Nhiệt độ thấp nhất tăng nhẹ lên ngưỡng 28°C.

Trong hai ngày 20-21/6, Hà Nội tiếp tục tăng nhiệt, cao nhất 35-36°C, trời ít mây, nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất cũng tăng lên 29°C.

Hai ngày sau đó (22-23/6), nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này tăng lên mức nắng nóng gay gắt 37°C, trời ít mây, oi bức. Nhiệt độ thấp nhất dao động 29-30°C.

Hai ngày cuối thời kỳ dự báo (24-25/6), mặc dù nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ còn 36°C nhưng vẫn ở ngưỡng nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất tăng lên 31°C.