Tín hiệu tích cực của giới xuất bản sách thiếu nhi

Theo Publishers Weekly, dù năm 2023 nhiều khó khăn, các nhà xuất bản, đại diện văn học và biên tập viên vẫn nhận định nhiều tín hiệu tích cực cho ngành sách thiếu nhi năm 2024.

Các nhà xuất bản và biên tập viên vẫn nhận được rất nhiều bản thảo. Sonali Fry, Phó chủ tịch của nhà xuất bản Crown Books, cho biết: “Tôi luôn cảm thấy tích cực khi bắt đầu một năm mới!. Tôi thích dự đoán những dự án tuyệt vời nào có thể đến với mình”.

Vẫn còn nhiều nhân tài

Một số dự đoán lạc quan nhờ sự đa dạng về thể loại và chất lượng của các tác phẩm thiếu nhi hiện tại. Andrew Karre, biên tập viên điều hành cấp cao của Dutton Children's Books, cho biết: “Tôi cảm thấy rất tích cực về sự sáng tạo mà tôi thấy ở các tác giả mà tôi hợp tác cùng. Việc các tác giả luôn cố gắng vượt ra những thể loại quen thuộc để thử những điều mới mẻ là rất đáng khích lệ. Những tác giả này không theo đuổi xu hướng mà họ theo đuổi tầm nhìn của mình và điều đó tốt cho tất cả chúng ta, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất bản dành cho trẻ em”.

Các tác giả đang thử sức ở nhiều thể loại. Ảnh: Just So Festival.

Việc các tác giả thử sức ở nhiều thể loại cũng đang là một xu hướng: tác giả chuyên viết cho thanh thiếu niên sáng tác tác phẩm cho người lớn và truyện tranh thiếu nhi, hay nhà văn chuyên viết cho người trưởng thành thử sức ở thể loại dành cho thanh thiếu niên.

“Tôi rất vui khi thấy ngày càng nhiều tác giả viết cho thanh thiếu niên nhảy qua hàng rào sang khía cạnh người lớn”, đại diện văn học Rosemary Stimola của Stimola Literary Studio cho biết.

Tuy nhiên, việc thành công ở thể loại mới không dễ. Bà Jen Klonsky, Chủ tịch Putnam Books phụ trách mảng sách dành cho độc giả trẻ, nói: “Thực sự khá khó để một tác giả thành công ở thể loại này lại có thể thành công ở thể loại khác. Nhưng tôi sẽ vui vẻ trích dẫn Adam Rubin tác giả cuốn Dragons Love Tacos, người đã thử sức với tác phẩm thiếu nhi The Ice Cream Machine, cuốn sách trong top bán chạy của New York Times, và Ali Hazelwood, một tác giả người lớn bán chạy đã bước vào lãnh địa dành cho thanh thiếu niên với cuốn sách ăn khách của New York Times Check & Mate”.

Những thành công như thế này không xảy ra một cách ngẫu nhiên. Ông Rich Thomas, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc xuất bản của HarperCollins Children's Books, nói: “Chúng tôi làm việc rất chặt chẽ với các đồng nghiệp của mình trong bộ phận tác phẩm dành cho người trưởng thành tại HarperCollins để tối đa hóa những cơ hội giao thoa đó, đảm bảo rằng các tác giả của chúng tôi tiếp cận được lượng khán giả rộng nhất có thể bất kể tuổi tác của họ”.

Các xu hướng phát triển

Theo nhiều biên tập viên, thể loại lãng mạn giả tưởng (Romantasy) tiếp tục thống trị thị trường sách cho độc giả trẻ. Xu hướng truyện lấy bối cảnh quý tộc châu Âu cũng tiếp tục phát triển. Một số nhà xuất bản và đại diện văn học ghi nhận rằng các tình tiết kinh dị và bí ẩn vẫn được yêu thích, đặc biệt là ở độc giả trẻ.

Sách tranh và tiểu thuyết đồ họa đang có đà phát triển tích cực. Ảnh: Book Trust.

Tiểu thuyết đồ họa cũng đang duy trì đà phát triển, đặc biệt là ở lứa tuổi trung học, trải khắp nội dung từ giả tưởng đến lịch sử.

Bà Abby McAden, cộng tác viên xuất bản tại Scholastic, cho biết: “Là một biên tập viên chủ yếu về các tác phẩm thương mại, tôi có trách nhiệm tìm cách tiếp cận những độc giả vốn không ưa chuộng đọc quá nhiều chữ”. Bà cho biết thêm, những bộ truyện như Bad Guys và Cat on the Run của Aaron Blabey có rất nhiều tranh và “về cơ bản là những tiểu thuyết đồ họa có tính hành động cao dành cho trẻ từ 7 đến 10 tuổi”. Do đó, “không ngạc nhiên khi chúng trở thành hit lớn!”, McAden bày tỏ.

Thông thường, các nhà xuất bản cũng đưa ra một số khuyến nghị với các tác giả. Trong nhiều năm, các biên tập viên luôn mong muốn thấy nhiều yếu tố hài hước và dường như các tác giả đã đáp ứng được nhu cầu đó. Ông Thomas cho biết: “Những cuốn sách có nhiều yếu tố hài hước đang nổi lên”. Ông lấy loạt sách tranh Food Group của Jory John và Pete Oswald và loạt sách First Cat in Space của Mac Barnett và Shawn Harris làm ví dụ.

Khi thế hệ độc giả hiện tại dần già đi, những thể loại sách xưa cũ dường như cũng dần hồi sinh. Đồng sáng lập Michael Bourret của công ty đại diện văn học Dystel, Goderich & Bourret cho biết: “Tôi bắt đầu thấy một số tác phẩm viễn tưởng trở lại và doanh thu cao hơn”.

Tiểu sử và sách tranh phi hư cấu cũng đang là một điểm sáng tại nhà xuất bản Eerdmans Books. Chủ tịch nhà xuất bản Anita Eerdmans cho biết: “Chúng tôi đã nỗ lực phối hợp để tăng cường hỗ trợ cho những đầu sách này trong những năm gần đây và điều đó dường như đã có tác động đến việc tiếp nhận và chia sẻ từ giới phê bình”.

Một số nhà xuất bản cho rằng tiểu thuyết hiện thực là điểm yếu hiện nay, trừ khi được in ở dạng tiểu thuyết đồ họa. Bà Klonsky nói: “Các tác phẩm hiện thực đương đại vẫn có một số khó khăn khi tiêu thụ. Nhưng nếu được ra mắt tốt thì thể loại này cũng vẫn có thể có thành tích tốt”.

Vượt lên nhiều khó khăn

Các nhà xuất bản cũng chỉ rõ một số khó khăn đối với sách thiếu nhi trong thời gian tới. Sau đại dịch Covid-19, các nhà xuất bản dường như vẫn đang trong quá trình chuyển đổi và xây dựng lại những cách thức mới để tiếp cận khán giả. Ông Andrew Karre, biên tập viên điều hành cấp cao của Dutton Children's Books, nói: “Các phương thức kết nối cũ vẫn còn quan trọng, nhưng các loại phương tiện truyền thông xã hội vẫn tiếp tục phát triển và kết nối người đọc với sách theo những cách không thể đoán trước”.

Đối với John Mendelson, người đã mở văn phòng của nhà xuất bản Nosy Crow tại Mỹ vào năm 2022, việc một thương hiệu được công chúng công nhận là rất quan trọng, đặc biệt đối với một nhà xuất bản nhỏ. Ông nói: “Các bậc cha mẹ luôn tìm kiếm và nhận ra chất lượng cũng như tính độc đáo của sách. Trong hoạt động tiếp thị của mình, công ty chúng tôi luôn cố gắng tạo kết nối ở cấp độ cá nhân thông qua những người quan tâm đến việc trẻ em đọc sách".

Ông Mendelson lưu ý: “Sách đến với trẻ bằng một sợi dây kết nối và mối liên hệ đó phải được giữ nguyên vẹn trong suốt chặng đường. Chúng tôi, với tư cách là nhà xuất bản, có nghĩa vụ bảo vệ sự gắn kết đó”.

Trong khi sự hiện diện của AI đã dấy lên cảnh báo về các vấn đề bản quyền và thiếu quy định, ngành xuất bản vẫn có cơ hội “để mắt đến mọi thứ và xem công nghệ mới phát triển như thế nào”. “Tôi vẫn rất lạc quan về sự phát triển của sách thiếu nhi”, ông Bourret nói.