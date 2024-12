Tin Dalot chỉ khiến Manchester United sụp đổ

Dalot từng là một trong những cầu thủ đáng tin cậy nhất của Manchester United. Tuy nhiên, màn trình diễn thất vọng trong trận thua 2-3 trước Nottingham Forest rạng sáng 8/12 (giờ Hà Nội) đặt dấu hỏi lớn về tương lai của hậu vệ người Bồ Đào Nha.

Cú sút xa vô vọng ở phút 91 không chỉ thể hiện sự thiếu quyết đoán mà còn phơi bày những hạn chế rõ ràng trong khả năng tấn công của Dalot. Liệu Amorim có nên tiếp tục tin tưởng vào cầu thủ này?

Amorim có lý do để thất vọng khi chứng kiến màn trình diễn đầy thất vọng của một trụ cột Manchester United trong trận thua 2-3 trước Nottingham Forest. Dù thất bại trên sân nhà Old Trafford, màn trình diễn tổng thể của Manchester United không hoàn toàn tệ.

Một số cầu thủ để lại ấn tượng tích cực, nhưng hàng phòng ngự và thủ môn Andre Onana tiếp tục là điểm yếu chí mạng, khiến "Quỷ đỏ" phải trả giá đắt. Điểm sáng hiếm hoi của Manchester United là Rasmus Højlund, người ghi bàn gỡ hòa đầu tiên, và đội trưởng Bruno Fernandes, tác giả của bàn thắng thứ hai. Tuy nhiên, quyết định rút Bruno ra sân của Amorim khiến nhiều người ngỡ ngàng, bao gồm cả Owen Hargreaves - một bình luận viên kỳ cựu.

Nhưng không ai gây thất vọng hơn Dalot. Trong vai trò hậu vệ cánh trái, ngôi sao người Bồ Đào Nha không chỉ không tạo ra sự khác biệt mà còn góp phần làm đội bóng trở nên bế tắc.

Trước khi Amorim đến Old Trafford, Dalot từng là một trong những cầu thủ đáng tin cậy nhất của Manchester United. Anh đã đá chính liên tục trong suốt 11 tháng, một minh chứng cho sự ổn định và vai trò quan trọng trong đội hình.

Tuy nhiên, dưới hệ thống mới của Amorim, vai trò hậu vệ cánh trái lại trở thành "gót chân Achilles" của Dalot. Anh không thể thích nghi với yêu cầu gia tăng đóng góp tấn công, một nhiệm vụ tối quan trọng trong sơ đồ mà Amorim đang triển khai.

Trận đấu với Forest phơi bày rõ ràng những hạn chế của Dalot. Cả trận, anh chỉ thực hiện được đúng một đường chuyền vào khu vực tấn công cuối sân và thất bại trong cả 9 quả tạt. So với màn trình diễn chói sáng của Amad Diallo bên cánh phải, sự đóng góp của Dalot hoàn toàn lép vế.

Mọi chuyện đỉnh điểm ở phút 91, khi Manchester United đang dồn toàn lực tìm kiếm bàn gỡ hòa. Trong một tình huống thuận lợi, Dalot quyết định tung cú sút xa từ khoảng cách vô lý thay vì chuyền bóng cho Amad Diallo, người đang ở vị trí cực kỳ thuận lợi bên cánh phải.

Cú sút của Dalot không chỉ thiếu chính xác mà còn gây thất vọng lớn. Nó bay vọt xa khung thành, như thể hướng thẳng đến sân City Ground - sân nhà của Nottingham Forest - thay vì lưới đối thủ.

Ngay sau đó, camera bắt gặp hình ảnh Amorim trên đường biên, không giấu nổi sự thất vọng. Ông vung tay tỏ rõ sự bất bình trước quyết định đầy khó hiểu của Dalot.

Trận thua Forest là hồi chuông cảnh tỉnh với Amorim. Để cải thiện tình hình, ông cần nhanh chóng thực hiện những thay đổi, bắt đầu từ vị trí của Dalot.

Trong trận đấu Europa League sắp tới với Viktoria Plzen, Amorim nên cân nhắc trao cơ hội cho Tyrell Malacia - một hậu vệ cánh trái thiên về tấn công - hoặc thậm chí là tài năng trẻ Harry Amass. Cả hai đều có tiềm năng mang lại sự đột phá mà Dalot không thể cung cấp.

Amorim thừa nhận rằng công việc tái thiết Manchester United sẽ là một hành trình dài và đầy thử thách. Tuy nhiên, để tránh chìm sâu hơn vào khủng hoảng, ông phải đưa ra những quyết định mạnh mẽ, bắt đầu bằng việc thay thế những cá nhân không đáp ứng được yêu cầu chiến thuật.

Trận thua Nottingham Forest không chỉ là một thất bại về tỷ số mà còn là lời nhắc nhở rõ ràng: nếu Manchester United muốn trở lại thời kỳ đỉnh cao, họ cần nhiều hơn sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện - họ cần những cầu thủ thực sự làm được điều khác biệt trên sân cỏ.

