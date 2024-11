Cầu thủ MU đầu tiên lên tiếng về Amorim

"Amorim là một HLV giỏi", Mirror dẫn lời Dalot. "Chúng tôi không biết ông ấy có đến đây hay không. Tất cả những gì tôi biết chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Nhưng chúng tôi sẽ tập trung vào những gì chúng tôi có ở đây, làm tốt công việc của mình. Chúng tôi sẽ sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì tương lai mang lại".

Dalot cũng nói về việc Ten Hag bị sa thải: "Chúng tôi rất buồn sau hôm Ten Hag rời đi. Ông ấy là người đam mê bóng đá tuyệt đối. Đó là điều Ten Hag yêu thích nhất. Nhưng trong bóng đá, đôi khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp, đôi khi không. Chúng tôi chúc ông ấy mọi điều tốt lành và cảm ơn vì những gì đã cống hiến cho đội bóng. Cá nhân tôi, Ten Hag hỗ trợ rất nhiều để tôi có được vị trí ổn định tại CLB".

Hồi tháng 9, Bruno Fernandes cũng từng ca ngợi Amorim khi có tin đồn ông dẫn dắt West Ham: "Kể từ khi Amorim đến Sporting Lison, đội bóng lột xác. Họ thi đấu nhất quán, các bản hợp đồng được chiêu mộ một cách đúng đắn... Đây là một đội bóng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Điều đó cho thấy Amorim đã sẵn sàng để tới Anh hoặc Tây Ban Nha".

Amorim sẽ đặt bút ký hợp đồng có thời hạn 2,5 năm kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Tuy nhiên, vị HLV tài năng này sẽ không tiếp quản ghế nóng tại Old Trafford ngay lập tức. Dự kiến, ông chỉ có thể dẫn dắt "Quỷ đỏ" ở trận đầu tiên gặp Ipswich Town vào ngày 24/11.

Manchester United trả mức lương lên tới 8 triệu euro (tương đương 6,7 triệu bảng) cho HLV Ruben Amorim, gần gấp 3 lần so với thu nhập hiện tại của ông tại Sporting Lisbon, được cho là chỉ khoảng 3 triệu euro mỗi năm (2,5 triệu bảng).

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.