4 cầu thủ MU bị loại khỏi kế hoạch của Amorim

Theo truyền thông Anh, Amorim bắt đầu trao đổi với ban lãnh đạo MU về chiến lược cải tổ đội hình. Ông sớm đưa ra danh sách 4 cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch, bao gồm Christian Eriksen, Victor Lindelof, Antony, và Casemiro. MU sẽ bán đứt Casemiro, Antony, đồng thời không gia hạn hợp đồng với Eriksen và Lindelof.

Những cầu thủ này hiện nhận mức lương cao nhưng phong độ kém thuyết phục hoặc đã có dấu hiệu tuổi tác. Do đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha muốn tiến hành cuộc cách mạng nhân sự trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 để giúp đội bóng vượt qua tình cảnh khó khăn.

Linelof không còn chỗ đứng tại "Nhà hát của những giấc mơ". Anh đứng sau những lựa chọn trẻ trung khác ở hàng thủ. Casemiro và Eriksen đã lớn tuổi, khó có thể duy trì nền tảng thể lực để chinh chiến ở môi trường tốn sức như Premier League.

Riêng Antony là bản hợp đồng thảm họa từ thời Erik ten Hag. Chân sút người Brazil tiêu tốn của MU 85 triệu bảng nhưng để lại màn trình diễn không đạt yêu cầu. Thậm chí, Ten Hag còn đẩy cựu sao Ajax lên ghế dự bị giai đoạn cuối dẫn dắt "Quỷ đỏ".

Nếu 4 cầu thủ này rời Old Trafford, MU sẽ tìm cách thay thế, đặc biệt khi Eriksen và Casemiro sẽ để lại khoảng trống ở hàng tiền vệ. Amorim có thể sẽ nhắm đến một số cầu thủ Sporting Lisbon mà ông làm việc cùng.

Trung vệ Goncalo Inacio được đánh giá cao khi giúp Sporting chơi chắc chắn, chỉ để thủng lưới 29 bàn sau 34 trận ở giải VĐQG (Primeira Liga) mùa trước. Hiện tại, anh cũng chơi hay, qua đó góp công không nhỏ giúp Sporting chỉ phải vào lưới nhặt bóng 2 lần sau 9 trận.

Ngoài ra, cầu thủ chạy cánh Marcus Edwards được đánh giá là sự thay thế tự nhiên cho Antony. Anh có 48 pha kiến tạo trong 116 ra sân cho Sporting, cùng đội bóng này vô địch Primeira Liga 2023/24.

