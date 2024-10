MU trả Amorim mức lương hậu hĩnh

Theo A Bola, Manchester United trả mức lương lên tới 8 triệu euro (tương đương 6,7 triệu bảng) cho HLV Ruben Amorim, gần gấp 3 lần so với thu nhập hiện tại của ông tại Sporting Lisbon, được cho là chỉ khoảng 3 triệu euro mỗi năm (2,5 triệu bảng).

Dù vậy, mức lương này chưa bằng Erik ten Hag. Trước khi rời Old Trafford, cựu HLV Ajax hưởng đãi ngộ khoảng 10 triệu euro (tương đương 9 triệu bảng) mỗi năm. "Quỷ đỏ" tiêu tốn 16 triệu euro tiền bồi thường cho Ten Hag trong 20 tháng còn lại của hợp đồng, vốn hết hạn vào tháng 6/2026.

Trở lại với Amorim, ông sẽ đặt bút ký hợp đồng có thời hạn 2,5 năm kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Tuy nhiên, vị HLV tài năng này sẽ không tiếp quản ghế nóng tại Old Trafford ngay lập tức. Dự kiến, ông chỉ có thể dẫn dắt "Quỷ đỏ" ở trận đầu tiên gặp Ipswich Town vào ngày 24/11.

Cơ hội dẫn dắt một đội bóng giàu lớn, truyền thống như MU và mức thu nhập hấp dẫn là yếu tố khiến Amorim đồng ý thỏa thuận, đặc biệt sau khi đã đạt thành tích ấn tượng trong việc đưa Sporting Lisbon trở lại đỉnh cao của bóng đá Bồ Đào Nha.

Ở tuổi 39, Amorim gây dựng danh tiếng là một trong những HLV trẻ tài năng nhất châu Âu. Sau khi đưa Sporting Lisbon giành chức vô địch quốc gia mùa giải 2020/21 và hiện dẫn đầu bảng xếp hạng tại Bồ Đào Nha mùa này với thành tích toàn thắng 9 trận.

Ruud van Nistelrooy, HLV tạm quyền của MU, sẽ rời đội sau khi MU bổ nhiệm Amorim. Cựu danh thủ người Hà Lan dự kiến dẫn dắt "Quỷ đỏ" trong 4 trận. Rạng sáng 31/10, Van Nistelrooy cùng MU thắng đậm 5-2 trước Leicester City để đi tiếp tại League Cup.

