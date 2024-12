Amorim đã đúng khi nói MU không còn là 'đội bóng lớn'

Nottingham Forest tạo nên một cột mốc lịch sử tại Old Trafford với chiến thắng 3-2 đầy thuyết phục, đánh dấu lần đầu tiên họ rời sân này với 3 điểm kể từ tháng 12/1994. Trong khi đó, Manchester United tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng với màn trình diễn thiếu thuyết phục, từ lối chơi đến tinh thần chiến đấu.

Khi Forest ghi bàn thắng thứ ba, thay vì động viên đồng đội hoặc tập trung vào trận đấu, Bruno Fernandes lại quay sang phàn nàn với trọng tài. Phản ứng đó không chỉ là sự nóng nảy tức thời mà còn phơi bày một vấn đề lớn của "Quỷ đỏ" hiện tại: thiếu tinh thần trách nhiệm và sự tự vấn.

Một chiến thắng trước Forest có thể giúp "Quỷ đỏ" vượt qua đối thủ trên bảng xếp hạng. Thay vào đó, thất bại này khiến CLB bị bỏ xa 6 điểm và vẫn ngụp lặn ở nửa sau bảng xếp hạng. Đây không chỉ là một trận thua, mà còn là hồi chuông cảnh báo về sự suy thoái toàn diện của đội bóng.

Manchester United lộ rõ sự mong manh trong ngày họ nhận đến 3 bàn thua từ các vị khách. Trong bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 của Chris Wood, cả Andre Onana, Matthijs de Ligt và Lisandro Martinez đều mắc lỗi khi không thể ngăn cản một tình huống tưởng chừng đơn giản.

Onana, sau giai đoạn khởi đầu không mấy suôn sẻ, từng có những trận đấu thuyết phục gần đây. Nhưng sai lầm trong các tình huống bóng bổng trước Arsenal, và đặc biệt là bàn thua từ cú sút xa của Morgan Gibbs-White, khiến anh lại rơi vào tâm bão chỉ trích. Cách Onana phản ứng và xử lý tình huống cũng cho thấy sự bất ổn trong tâm lý thi đấu.

Trong khi đó, Martinez - cầu thủ từng được ca ngợi với sự thông minh và quyết đoán - lại tỏ ra yếu thế trước những pha tranh chấp tay đôi. Cùng với De Ligt, bộ đôi trung vệ này không thể kiểm soát được hàng công của Forest, và điều đó đặt dấu hỏi lớn về sự hiệu quả của “tam giác Ajax” dưới thời HLV Ruben Amorim.

Trong một trận đấu u ám, Bruno Fernandes là điểm sáng hiếm hoi của Manchester United. Anh khởi xướng cho đợt tấn công, dẫn đến bàn gỡ hòa đầu tiên và tự mình ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 với cú dứt điểm đầy quyết đoán ở phút 61.

Tuy nhiên, quyết định rút Fernandes ra sân ở phút 77 của Amorim khiến Manchester United mất đi ngòi nổ quan trọng. Kể từ thời điểm đó, đội chủ nhà không còn tạo ra được bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào, và tinh thần chiến đấu cũng giảm sút rõ rệt.

Trước trận đấu, Amorim từng nói rằng ông "gần như" tìm ra đội hình tối ưu, nhưng trận đấu này chứng minh ngược lại. Ông cũng thừa nhận Manchester United không còn là một “đội bóng lớn”. Và Forest đã minh chứng cho điều đó.

Trận thua trước Forest ảnh hưởng đến vị trí trên bảng xếp hạng, trở thành đòn giáng mạnh vào tham vọng của Manchester United. HLV Amorim từng chia sẻ rằng đội bóng của ông “gần như” tìm được đội hình tối ưu. Tuy nhiên, với màn trình diễn vừa qua, lời nói đó có vẻ xa rời thực tế.

Forest, dù không phải đội bóng mạnh, đã tận dụng triệt để những sai lầm của đối thủ để giành chiến thắng. HLV Nuno Espírito Santo và các học trò không chỉ chơi tự tin mà còn có chiến thuật rõ ràng, điều mà "Quỷ đỏ" dường như vẫn loay hoay tìm kiếm.

Điều kiện thi đấu khắc nghiệt với gió lớn đến mức mái sân Sir Bobby Charlton Stand suýt bị thổi bay, nhưng những gì diễn ra trên sân lại không khiến đội khách gặp khó khăn. Manchester United phòng ngự tệ đến mức để Jota Silva đánh đầu trúng xà ngang và mất cảnh giác trong nhiều tình huống cố định khác.

Sir Alex Ferguson không có mặt để chứng kiến, nhưng chắc chắn ông sẽ yêu cầu các cầu thủ nhìn lại chính mình nếu có thể. Man United không chỉ thua trận mà còn thua cả ở tinh thần chiến đấu - điều từng làm nên thương hiệu của họ.

Manchester United rơi tự do trên bảng xếp hạng, và cơ hội lọt vào top 4 ngày càng xa vời. Trận derby với Man City vào tuần tới sẽ là một thử thách lớn, và nếu không cải thiện, "Quỷ đỏ" có thể đối mặt với một thất bại thảm hại khác.

Đây không chỉ là vấn đề về chiến thuật hay phong độ cá nhân, mà còn là bài toán về tinh thần và trách nhiệm. Nếu không tìm lại được bản sắc của mình, Manchester United có nguy cơ tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng - một viễn cảnh khó chấp nhận với người hâm mộ của CLB.

