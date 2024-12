'Bóng ma' Amorim ám ảnh Sporting Lison

Những trận thua liên tiếp, những màn trình diễn nhạt nhòa khiến người hâm mộ Sporting Lisbon không khỏi thất vọng. Câu hỏi đặt ra là: Liệu đội bóng này có thể vượt qua cơn khủng hoảng này và trở lại mạnh mẽ hơn.

Trong bóng đá, việc thay đổi huấn luyện viên luôn là con dao hai lưỡi. Nó có thể mang lại hy vọng cho sự đổi mới, nhưng cũng tiềm tàng nguy cơ gây bất ổn. Với Sporting Lisbon, sự ra đi của HLV Ruben Amorim để lại một khoảng trống quá lớn, và người kế nhiệm Joao Pereira, dù được kỳ vọng, dường như chưa thể chứng minh mình đủ khả năng để lấp đầy vị trí đó.

Dưới thời Amorim, Sporting Lisbon từng là một cỗ máy chiến thắng, nơi sự gắn kết và phong cách chơi sắc sảo giúp họ giành nhiều danh hiệu quan trọng. Nhưng kể từ khi Joao Pereira, một người được thăng chức từ nội bộ, tiếp quản đội bóng, mọi thứ thay đổi theo chiều hướng không mong muốn.

Sporting hiện trải qua chuỗi phong độ tồi tệ với ba trận thua liên tiếp. Điển hình là thất bại thảm hại 1-5 trước Arsenal tại Champions League, khiến tinh thần của đội bóng suy sụp. Gần đây, trong trận đấu với Santa Clara, Sporting kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng lại không thể ghi bàn. HLV Pereira cay đắng thừa nhận: "Chúng tôi có mọi thứ, ngoại trừ bàn thắng".

Những màn trình diễn kém cỏi này khiến người hâm mộ không thể giữ sự kiên nhẫn. Tiếng hò reo trên khán đài Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas nhanh chóng biến thành những lời chế giễu sau thất bại trước Moreirense. Những chiếc khăn tay trắng - biểu tượng của sự phản đối - được giơ lên đồng loạt, kèm theo tiếng kêu đầy bức xúc: "Hãy chơi bóng!".

Khi được hỏi liệu Amorim có phải là "bóng ma" ám ảnh Sporting hay không, Pereira bác bỏ: "Tôi không tin vào ma quái. Amorim giúp chúng tôi rất nhiều, nhưng giờ đây đội bóng cần phải đứng lên và chiến đấu". Tuy nhiên, thực tế là Pereira đang phải vật lộn để tìm lại công thức chiến thắng.

Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng không chỉ mất đi sự hiệu quả trong lối chơi, mà còn đánh mất cả tinh thần chiến đấu - thứ vốn là đặc trưng của Sporting dưới thời Amorim. Các cầu thủ dường như bị cuốn vào vòng xoáy của sự hoài nghi và thiếu tự tin, trong khi áp lực từ người hâm mộ và truyền thông ngày càng gia tăng.

Với mùa giải đang tiến gần đến giai đoạn căng thẳng cuối năm, Joao Pereira không còn nhiều thời gian để sửa chữa những sai lầm. Đội bóng cần nhanh chóng tìm lại sự ổn định, cả về chiến thuật lẫn tinh thần. Đặc biệt, những trận đấu sắp tới sẽ là cơ hội để Pereira chứng minh ông xứng đáng với chiếc ghế HLV trưởng.

Câu hỏi đặt ra là, liệu Pereira có thể biến những áp lực hiện tại thành động lực để vực dậy đội bóng, hay sẽ tiếp tục lún sâu vào cơn khủng hoảng? Dù câu trả lời thế nào, điều rõ ràng là người hâm mộ Sporting đang khát khao nhìn thấy đội bóng của họ trở lại với những ngày tháng huy hoàng như dưới triều đại của Amorim.

Chỉ thời gian mới trả lời được, nhưng với tình hình hiện tại, Pereira cần một chiến lược phù hợp, khơi dậy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ từ các cầu thủ. Sporting Lisbon, một đội bóng từng là biểu tượng của niềm tự hào và thành công, giờ đây cần nhiều hơn sự nỗ lực - họ cần một phép màu để vượt qua bóng tối hiện tại và tìm lại ánh sáng phía trước.

Hành trình của Pereira và Sporting từ giờ đến cuối mùa giải chắc chắn sẽ là một trong những câu chuyện đáng theo dõi nhất của bóng đá Bồ Đào Nha. Liệu họ có thể biến khủng hoảng thành cơ hội, hay sẽ chìm sâu hơn vào thất vọng? Mọi con mắt đang đổ dồn về họ, và áp lực chưa bao giờ lớn đến thế.

