Đội hình tối ưu của Manchester United sắp lộ diện

Kể từ khi nắm quyền, Amorim sử dụng tới 21 cầu thủ khác nhau trong bốn trận đấu và thực hiện sáu sự thay đổi ở cả ba trận gần nhất. Trước thềm cuộc đối đầu với Nottingham Forest vào cuối tuần này và trận derby quan trọng với Manchester City, Amorim thừa nhận việc xoay tua không mang lại hiệu quả mong muốn trong thất bại trước Arsenal giữa tuần. Ông gợi ý sẽ hạn chế thay đổi lớn trong các trận đấu tới.

So sánh giữa Bruno Fernandes và Manuel Ugarte, Amorim đánh giá cao sự bền bỉ của đội trưởng Bruno, người hiếm khi vắng mặt vì chấn thương, trong khi Ugarte - cựu học trò của ông ở Sporting - cần thêm thời gian để hòa nhập.

Khi được phóng viên hỏi liệu Amorim đã gần đi tới quyết định chọn ra đội hình tối ưu của Manchester United hay chưa, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trả lời: "Hơn hoặc kém thì có. Bạn đã có ý tưởng, nhưng với các cầu thủ vừa trở lại mà chưa tập luyện đầy đủ, bạn phải quản lý khối lượng công việc của họ".

“Ví dụ, với Bruno Fernandes, bạn có thể thấy cậu ấy hơi mệt mỏi trong trận gặp Arsenal, nhưng tôi biết cậu ấy sẽ hồi phục rất nhanh. Trong khi đó, Manu Ugarte - người tôi đã huấn luyện lâu năm - lại cần thêm thời gian để đạt phong độ tốt nhất. Chúng tôi đang dần hoàn thiện đội hình và tiến gần hơn tới ý tưởng rõ ràng", HLV Amorim kết luận.

Trận thua trước Arsenal, nơi Manchester United để thủng lưới từ hai pha phạt góc, đã chỉ ra điểm yếu trong phòng ngự các tình huống cố định. Amorim tiết lộ đội đã tích cực sử dụng sân tập trong nhà ở Carrington để cải thiện khả năng này.

“Tôi không chỉ học từ những thất bại mà cả trong chiến thắng”, ông chia sẻ. “Ngay cả khi thắng Everton 4-0, tôi vẫn nhìn ra nhiều vấn đề cần khắc phục. Trận gặp Arsenal cũng vậy".

“Chúng tôi cần cải thiện các tình huống cố định, và đã dành nhiều thời gian tập luyện trong sân trong nhà. Nhưng việc quản lý thời gian vẫn là thách thức lớn. Với lịch trình dày đặc, sau một trận đấu chúng tôi chỉ có một ngày để hồi phục và sau đó phải chuẩn bị cho trận kế tiếp. Dù vậy, tôi thấy đội bóng đang tiến bộ ở nhiều khía cạnh”, thuyền trưởng của Manchester United tiếp tục.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.