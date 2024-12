31 phút của Leny Yoro

Dù mới chỉ có 31 phút trên sân trong trận thua trước Arsenal hôm 5/12, tài năng người Pháp khiến nhiều người hâm mộ tin rằng anh sẽ là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của đội bóng.

Yoro không phải cái tên xa lạ với giới mộ điệu bóng đá Pháp. Ở tuổi 16, anh ra mắt đội một Lille, một điều hiếm thấy ở vị trí trung vệ - nơi yêu cầu sự trưởng thành về thể chất và tinh thần vượt trội. Những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội bóng nước Pháp giúp Yoro thu hút sự chú ý của các ông lớn, nhận được những lời khen ngợi từ những nhân vật uy tín.

Thierry Henry, huyền thoại bóng đá Pháp, từng nhận xét: “Những gì cậu ấy làm được thật phi thường”. Trong khi đó, cựu HLV Paulo Fonseca của Lille khẳng định: “Cậu ấy sẽ trở thành một trong những trung vệ xuất sắc châu Âu. Tài năng của Leny là điều không bình thường đối với một cầu thủ trẻ, nhưng cậu ấy còn hơn thế - cậu ấy đầy tham vọng, kỷ luật và luôn khát khao học hỏi mỗi ngày”.

Tài năng thiên bẩm, kết hợp với tinh thần chuyên nghiệp, khiến Yoro trở thành mục tiêu săn đón của Manchester United. Mùa hè vừa qua, "Quỷ đỏ" chi 52 triệu bảng để đưa cầu thủ này về Old Trafford, với kỳ vọng anh thay thế trực tiếp cho Raphael Varane - một trung vệ đẳng cấp thế giới mà Yoro thường được so sánh.

Dẫu vậy, hành trình tại Manchester United không khởi đầu thuận lợi với Yoro. Chấn thương bàn chân trong giai đoạn tiền mùa giải buộc anh phải phẫu thuật, khiến cầu thủ trẻ này lỡ hẹn với những trận đấu đầu tiên của mùa giải. Tuy nhiên, HLV Ruben Amorim, người nổi tiếng với khả năng phát triển cầu thủ trẻ, kiên nhẫn chờ đợi và sẵn sàng trao cơ hội khi Yoro bình phục hoàn toàn.

Trận đấu ra mắt tại Premier League trước Arsenal là cơ hội đầu tiên để hậu vệ 19 tuổi chứng minh giá trị. Dù Manchester United chịu thất bại 0-2, màn trình diễn của Yoro vẫn được đánh giá cao. Tình huống đáng nhớ nhất là pha đối mặt với Leandro Trossard - cầu thủ chạy cánh tốc độ và khéo léo của Arsenal. Trong tình huống một đối một, Yoro khôn ngoan buộc đối phương phải sử dụng chân không thuận trước khi tung ra cú tắc bóng hoàn hảo.

Sau đó, anh tiếp tục thể hiện sự điềm tĩnh khi ngăn chặn cú sút nguy hiểm của Trossard trong vòng cấm. Dù chỉ thi đấu từ phút 31 phút, Yoro vẫn là cầu thủ thực hiện nhiều pha tắc bóng nhất trận đấu - một thành tích ấn tượng cho màn ra mắt.

HLV Ruben Amorim sử dụng sơ đồ ba trung vệ kể từ khi tiếp quản đội bóng, và Yoro dường như là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống này. Ở vị trí trung vệ lệch phải, cầu thủ người Pháp không chỉ phát huy khả năng phòng ngự chắc chắn mà còn có cơ hội dâng cao, tham gia vào khâu triển khai bóng.

Yoro sở hữu phong cách thi đấu pha trộn giữa sự chắc chắn của Varane và khả năng tắc bóng vượt trội như Aaron Wan-Bissaka. Ngoài ra, anh còn gây ấn tượng với sự thanh thoát và điềm tĩnh khi xử lý bóng, gợi nhớ đến Michael Carrick - một trong những tiền vệ kiến thiết lùi sâu xuất sắc trong lịch sử Manchester United.

Hàng thủ của Manchester United dưới thời Amorim vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Cặp trung vệ Matthijs De Ligt và Lisandro Martinez gần như là sự lựa chọn không thể thay thế, nhưng vị trí trung vệ thứ ba lại liên tục thay đổi trong ba trận gần đây. Jonny Evans, Harry Maguire và chính Martinez đều thử sức ở vai trò này, nhưng không ai mang lại sự ổn định tuyệt đối.

Sự xuất hiện của Yoro có thể giải quyết bài toán này. Với sự nhanh nhẹn, thông minh và kỷ luật chiến thuật, Yoro có thể kết hợp hoàn hảo cùng De Ligt và Martinez để tạo thành bộ ba trung vệ cân bằng.

Leny Yoro vẫn còn phải hoàn thiện nhiều thứ. Một số điểm yếu, đặc biệt là khả năng không chiến, cần được trui rèn. Tuy nhiên, ở tuổi 19, cựu cầu thủ Lille có đủ thời gian và môi trường lý tưởng để phát triển.

Amorim là HLV rất giỏi trong việc phát huy tiềm năng của các cầu thủ trẻ. Kinh nghiệm làm việc tại Sporting Lisbon, nơi ông biến nhiều tài năng trẻ thành những ngôi sao lớn, sẽ giúp Yoro tiến bộ nhanh chóng.

Không chỉ là một tài năng sáng giá, Yoro còn mang lại sự hy vọng cho người hâm mộ Manchester United. Trong bối cảnh đội bóng đang phải tìm kiếm sự ổn định, sự trưởng thành và phong cách thi đấu của Yoro có thể trở thành biểu tượng cho một thế hệ mới tại Old Trafford.

Yoro không chỉ là bản hợp đồng mang tính đầu tư của Manchester United, mà còn là lời khẳng định về tham vọng xây dựng một đội hình trẻ trung, tài năng và giàu tiềm năng. Với sự chỉ dẫn của Amorim, Yoro có thể trở thành một trong những trung vệ xuất sắc không chỉ của đội bóng mà còn của thế giới bóng đá.

Thời gian sẽ trả lời liệu Yoro có thể đạt đến tầm cao như những kỳ vọng đặt ra, nhưng màn trình diễn trước Arsenal cho thấy một điều: tài năng trẻ người Pháp sẵn sàng để ghi dấu ấn tại Old Trafford. "Quỷ đỏ", một lần nữa, có thể tự hào rằng họ đang sở hữu một ngôi sao tương lai trong đội hình của mình.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.