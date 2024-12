Sporting sụp đổ sau khi Amorim rời đi

Các cổ động viên Sporting không hài lòng khi đội nhà nhận thất bại 1-2 trước Moreirense ở vòng 13 giải VĐQG Bồ Đào Nha rạng sáng 6/12. Đây là trận thua thứ ba liên tiếp của CLB.

Theo O Jogo, các cổ động viên Sporting có hành động vẫy khăn tay trắng trên khán đài, ám chỉ việc muốn ban lãnh đạo sa thải HLV Joao Pereira ngay lập tức. Nhiều fan cũng nhắc đến Amorim, người đã giúp Sporting trải qua chuỗi 11 trận thắng liên tiếp ở giải quốc nội từ đầu mùa này.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ Sporting thể hiện sự bức xúc với HLV Pereira. Một tài khoản viết: "Trả Amorim lại cho chúng tôi và thanh lý Pereira đi". Cổ động viên khác lên tiếng: "Pereira là người không phù hợp với CLB vào lúc này. Đội bóng của chúng ta trông thật thảm hại". Một fan bức xúc chia sẻ: "Không thể tin được là chúng ta sa sút thảm hại thế này".

Thực tế, HLV Pereira có màn ra mắt đầy ấn tượng với chiến thắng 6-0 trước Amarante ở Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha, nhưng mọi chuyện đã trở nên tồi tệ khi Sporting để thua ba trận liên tiếp sau đó. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2019/20, Sporting phải đối mặt với một chuỗi thua dài như vậy.

Trên bảng xếp hạng, Sporting hiện dẫn đầu với 33 điểm sau 13 trận, hơn đội nhì bảng Porto 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Giữa tuần tới, Sporting sẽ làm khách trên sân của Club Brugge ở lượt trận thứ 6 vòng phân loại Champions League. Đến cuối tuần, CLB này sẽ trở về sân nhà tiếp đón Boavista ở giải quốc nội vào ngày 15/12.

