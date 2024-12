Tự tin thái quá, Barcelona coi chừng trả giá

Chiến thắng 5-1 đầy thuyết phục của Barcelona trước Mallorca tạm thời khép lại những nghi ngại về khủng hoảng trong đội bóng xứ Catalonia. Tuy nhiên, trận đấu này cũng mở ra một câu chuyện khác đáng bàn: liệu chiến thuật dâng cao hàng phòng ngự của Barcelona là minh chứng cho sự tự tin vượt trội hay tiềm ẩn nguy cơ khiến đội bóng tự đánh mất lợi thế?

Trên sân Son Moix (Palma de Mallorca), có hai khoảnh khắc đáng chú ý đã xảy ra trong trận đấu giữa Mallorca và Barcelona. Phút thứ 33, sau một đường chuyền về của Raíllo, thủ môn Leo Román thực hiện cú phát bóng dài qua phần sân Barcelona. Pha bóng này khiến tới bảy cầu thủ Mallorca - Darder, Maffeo, Mojica, Muriqi, Samu, Sánchez và Valery - rơi vào thế việt vị. Đây là một trong 11 lần việt vị của Mallorca, con số cao kỷ lục trong một trận đấu.

Nhưng phút 43, Maffeo phá được hàng phòng ngự dâng cao của Barca, kiến tạo để Muriqi ghi bàn gỡ hòa 1-1. Sai lầm xuất phát từ việc Íñigo Martinez không giữ đúng cự ly, khiến bàn chân của anh giữ Maffeo ở vị trí hợp lệ. Dù Barca hoàn toàn kiểm soát hiệp một, họ bước vào giờ nghỉ với

tỷ số hòa, biến chiến thuật bẫy việt vị trở thành tâm điểm tranh luận.

Không thể phủ nhận, chiến thuật dâng cao hàng phòng ngự mang lại nhiều lợi ích. Nó ép Barcelona thi đấu với các tuyến gần nhau, giúp kiểm soát không gian trên sân, đồng thời tạo cơ hội thu hồi bóng xa khung thành. Con số thống kê không biết nói dối.

Trong 21 trận mùa này, các đối thủ của Barca bị thổi việt vị 135 lần - nhiều nhất tại La Liga. VAR từ chối 15 bàn thắng và 1 quả phạt đền của đối thủ, minh chứng cho sự hiệu quả của bẫy việt vị. Trận gặp Mallorca, đội chủ nhà bị thổi việt vị 11 lần, trong đó có tình huống cả bảy cầu thủ cùng mắc lỗi.

Chiến thuật này không chỉ mang lại lợi ích chiến thuật mà còn góp phần tạo nên tính giải trí cao, với các tình huống phòng ngự quyết liệt và tốc độ thi đấu vượt trội.

Tuy nhiên, rủi ro của bẫy việt vị cũng rõ ràng không kém. Những sai lầm nhỏ có thể dẫn đến hậu quả lớn, như tình huống bàn gỡ hòa của Muriqi hay pha lập công quyết định của Fabio Silva giúp Las Palmas thắng Barca cuối tuần qua.

Thống kê chỉ ra, từ đầu mùa, Barca phải nhận 11 bàn thua từ những pha đối thủ phá bẫy việt vị, bao gồm các trận gặp Rayo Vallecano, Villarreal, Girona, Sevilla và Monaco. Ngoài ra, đội cũng chịu một quả phạt đền trong trận đấu với Osasuna.

Việc dựa quá nhiều vào các quyết định chính xác từng milimet biến chiến thuật này thành một con dao hai lưỡi. Những đội bóng có cầu thủ chất lượng và chiến thuật tinh vi như Girona hay Real Madrid hoàn toàn có thể khai thác điểm yếu này.

Barcelona vẫn đang thu được những kết quả tích cực từ chiến thuật bẫy việt vị. Song, lối chơi này đang tạo ra hai luồng ý kiến rõ rệt.

Những người ủng hộ cho rằng việc dâng cao hàng phòng ngự thể hiện cá tính mạnh mẽ và phong cách thi đấu hiện đại của Barcelona. Đây không chỉ là cách để đội bóng kiểm soát trận đấu mà còn giúp họ duy trì vị trí dẫn đầu La Liga và cạnh tranh sòng phẳng tại châu Âu. “Không mạo hiểm thì không thể chiến thắng” - đây là triết lý mà những người ủng hộ phong cách này tin tưởng.

Ngược lại, các chuyên gia thận trọng cho rằng Barca nên giảm tần suất hoặc chọn thời điểm thích hợp để áp dụng chiến thuật này. Bóng đá hiện đại có những đối thủ sở hữu chiến thuật đa dạng và khả năng phá bẫy việt vị ngày càng tinh vi, khiến rủi ro của Barca trở nên lớn hơn bao giờ hết.

Barcelona đang ở giữa giai đoạn thăng hoa nhưng cũng đối mặt với những thử thách ngày càng lớn hơn. Liệu họ sẽ tiếp tục duy trì sự táo bạo và đón nhận những rủi ro tiềm tàng, hay sẽ điều chỉnh để đảm bảo an toàn hơn trong các trận đấu quan trọng?

Cuộc hành trình phía trước sẽ là bài kiểm tra thực sự. Với những đội bóng lớn chờ đợi, Barcelona phải tìm cách cân bằng giữa sự sáng tạo và tính thực dụng. Tuy nhiên, điều chắc chắn là: chỉ những đội bóng dám mạo hiểm mới có cơ hội chinh phục đỉnh cao, và Barcelona - đội bóng luôn theo đuổi sự hoàn mỹ - có lẽ không phải ngoại lệ.

