Barcelona quá mạnh

Không chỉ giành trọn 3 điểm, đội bóng xứ Catalonia còn chứng minh rằng họ đã sẵn sàng trở lại với phiên bản mạnh mẽ nhất dưới bàn tay HLV Hansi Flick. Trước đó, Barcelona trải qua chuỗi 2 trận thua và 1 hòa, kết quả khiến họ không còn giữ thế độc tôn trong cuộc đua tới ngôi vô địch, ngược lại trao cơ hội cho Atletico và Real Madrid.

Đáng chú ý, ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng này không ai khác chính là Lamine Yamal, thần đồng 17 tuổi. Với màn trình diễn xuất sắc - ghi dấu ấn trong 3 bàn thắng, tài năng người Tây Ban Nha khuấy đảo hàng phòng ngự Mallorca, tiếp thêm sinh khí cho cả đội, khiến Barcelona như một cỗ máy hoàn hảo, sẵn sàng nghiền nát bất cứ đối thủ nào.

Yamal không chỉ là một cầu thủ trẻ tiềm năng mà còn là nguồn cảm hứng lớn nhất của Barcelona hiện tại. Sự trở lại của anh sau thời gian ngắn vắng mặt thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Yamal chính là điểm tựa cho lối chơi bên hành lang phải, nơi anh và Raphinha phối hợp ăn ý để tạo nên một mũi tấn công sắc bén.

Raphinha, vốn đôi khi bị chỉ trích vì phong độ thất thường, như được hồi sinh khi chơi cạnh Yamal. “Cậu ấy làm tôi cảm thấy thoải mái hơn, tự tin hơn khi xử lý bóng”, Raphinha chia sẻ.

Trong khi đó, Pedri dường như cởi bỏ áp lực thường trực, tận hưởng lối chơi đẹp mắt mà Yamal mang lại. Với mỗi pha chạm bóng, cậu thiếu niên 17 tuổi này không chỉ mang lại sự đột biến mà còn tạo nên sợi dây kết nối giữa các đồng đội, khiến lối chơi của Barcelona trở nên gắn kết hơn bao giờ hết.

Chiến thắng trước Mallorca ở vòng 19 La Liga là minh chứng rõ nét cho tài thao lược của HLV Hansi Flick. Trước trận đấu, nhà cầm quân người Đức họp đội để chỉ ra những vấn đề trong lối chơi và yêu cầu sự đồng lòng từ tất cả các cầu thủ. Ông nhấn mạnh rằng, dù Yamal có thể tạo ra phép màu, nhưng nếu Inigo Martínez không tập trung, Cubarsí không tự tin hay Koundé không vững vàng, toàn đội sẽ không thể vận hành như mong muốn.

Flick không chỉ là một chiến lược gia mà còn là một người thầy truyền cảm hứng. Ông hiểu rõ từng cầu thủ, tạo điều kiện để tất cả cảm thấy mình là một phần không thể thiếu của đội bóng. Chính cách tiếp cận này giúp Barcelona không chỉ mạnh về chiến thuật mà còn đoàn kết và đầy khát khao chinh phục.

Một trong những điểm sáng khác của trận đấu là sự hồi sinh của Frenkie de Jong. Sau thời gian dài chấn thương, tiền vệ người Hà Lan cho thấy anh lấy lại phong độ đỉnh cao. Bàn thắng cùng pha kiến tạo cho Pau Víctor khẳng định vai trò quan trọng của De Jong trong sơ đồ chiến thuật mới của Flick, nơi anh được đẩy lên đá như một tiền vệ tấn công.

“De Jong là một cầu thủ thông minh, và vị trí này cho phép anh phát huy tối đa sự linh hoạt của mình”, Flick chia sẻ sau trận. Sự sáng tạo và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu của De Jong mang lại sự cân bằng cho tuyến giữa, giúp Barcelona hoàn toàn áp đảo đối thủ.

Không chỉ De Jong, Ferran Torres cũng tiếp tục tỏa sáng với một bàn thắng. Phong độ ổn định của Ferran là tín hiệu tích cực, cho thấy anh đang dần trở thành quân bài chiến lược trong đội hình. Bên cạnh đó, Gavi, với năng lượng và tinh thần chiến đấu mãnh liệt, tiếp tục là nguồn động lực không ngừng nghỉ cho cả đội.

Với chiến thắng hoành tráng trước Mallorca, Barcelona không chỉ giữ chân Robert Lewandowski để dưỡng sức cho các trận đấu quan trọng sắp tới mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ: họ đã trở lại. Dưới sự dẫn dắt của Flick, đội bóng không còn là một tập hợp những ngôi sao đơn lẻ mà trở thành một tập thể gắn kết, nơi mọi vị trí đều có vai trò rõ ràng và không thể thay thế.

Yamal là ngọn lửa, Flick là người giữ lửa, và các cầu thủ Barcelona là những người thổi bùng ngọn lửa ấy. Khi các mảnh ghép quan trọng trở lại, Barcelona như cơn bão sẵn sàng càn quét mọi đối thủ.

Son Moix, từng là pháo đài khó bị chinh phục, nay đã phải cúi đầu trước sức mạnh của Barcelona. Với màn trình diễn này, người hâm mộ có quyền tin tưởng rằng đại diện xứ Catalonia đã trở lại, sau chuỗi ngày đáng thất vọng.

