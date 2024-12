Có Yamal, Barcelona không ngán bất kỳ ai

Với ba khoảnh khắc gây ngỡ ngàng cho người hâm mộ, cầu thủ 17 tuổi này không chỉ đưa Barca trở lại quỹ đạo chiến thắng mà còn khẳng định anh là một ngôi sao đang lên của bóng đá thế giới. Người hâm mộ đùa cợt rằng "Với Lamine Yamal trong đội hình, Barcelona không ngán đối thủ nào".

Trong một quyết định gây bất ngờ, HLV Flick để Robert Lewandowski - chân sút chủ lực - ngồi dự bị, nhường chỗ cho một đội hình trẻ trung hơn. Sự thay đổi này nhanh chóng phát huy hiệu quả khi Ferran Torres mở tỷ số chỉ sau chưa đầy 15 phút.

Flick lý giải rằng ông muốn xoay tua đội hình để duy trì thể lực cho các trụ cột và xây dựng chiều sâu đội bóng. Nhưng thông điệp rõ ràng hơn cả là không ai được đảm bảo vị trí nếu không đạt phong độ tốt nhất. Đây không chỉ là chiến thuật nhất thời mà còn là chiến lược dài hạn của nhà cầm quân người Đức.

Trong khi đó, dù chỉ vừa trở lại sau chấn thương, Lamine Yamal thi đấu xuất sắc, đóng góp trực tiếp vào cả ba bàn thắng của Barça. Tình huống đầu tiên, tài năng 17 tuổi thực hiện một pha đi bóng lắt léo khiến hàng thủ đối phương buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Barça. Raphinha không bỏ lỡ cơ hội, giúp đội nhà vượt lên dẫn trước.

Ở bàn thắng thứ hai, từ một đường chuyền chính xác đến từng centimet của Yamal, Raphinha hoàn tất cú đúp, đưa trận đấu vượt xa tầm kiểm soát của đối thủ. Đóng góp cuối cùng, Yamal tung một đường chuyền sáng tạo, mở ra tình huống tấn công để Frenkie De Jong chớp cơ hội ghi bàn.

Ba pha bóng cho thấy sự toàn diện trong lối chơi của Yamal: kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng quan sát nhạy bén và tầm ảnh hưởng vượt xa tuổi 17. Anh không chỉ là một tài năng trẻ, mà còn là nguồn cảm hứng giúp đội bóng vượt qua thời điểm khó khăn.

Lamine Yamal đang được nhắc đến như một trong những tài năng triển vọng nhất thế giới, bên cạnh những cái tên như Pedri, Gavi hay Jude Bellingham. Nhưng Yamal có nét đặc biệt riêng. Khả năng rê bóng tốc độ, sự sáng tạo trong từng đường chuyền, cùng tinh thần thi đấu quyết tâm khiến anh trở thành một cầu thủ rất khó đoán.

Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào Yamal cũng là một nguy cơ. Barça cần xây dựng đội hình đồng đều và giảm tải áp lực cho cầu thủ trẻ này, nhất là khi mùa giải còn rất dài.

Chiến thắng này không chỉ mang lại ba điểm mà còn tái khẳng định hình ảnh của một Barca không bao giờ lùi bước. Tinh thần thi đấu mạnh mẽ, sự thay đổi chiến thuật hợp lý của HLV Flick, và tài năng của Lamine Yamal làm sống lại niềm tin từ người hâm mộ.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ, Barca hoàn toàn có thể nghĩ đến những mục tiêu lớn hơn. Nhưng quan trọng nhất, khi có Lamine Yamal trở lại - và ở trạng thái sung mãn nhất - không điều gì làm khó được đại diện xứ Catalonia.

