Yamal có bạn gái mới

Theo Daily Mail, Yamal được cho là đi mua sắm cùng Anna Gegnoso tại trung tâm thương mại La Roca Village ở Barcelona. Gegnoso là một ngôi sao đang lên của nền tảng TikTok và người mẫu 19 tuổi.

Trong một video chia sẻ trên Instagram, Yamal và Gegnoso được thấy cùng nhau đi dạo mua sắm, vài ngày sau khi Yamal trở lại thi đấu sau chấn thương, trong trận thua 1-2 của Barcelona trước Las Palmas hôm 30/11.

Nguồn tin tiết lộ Gegnoso cùng cô bạn thân Fabiola Baglieri, bay từ Italy sang Tây Ban Nha để cổ vũ Yamal trên khán đài trong trận đấu với Las Palmas. Không nổi tiếng như Yamal, song Gegnoso cũng có một lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội, với 595.000 người trên Instagram và 835.000 người trên TikTok.

Yamal gây ấn tượng mạnh suốt một năm qua, đặc biệt sau khi anh giúp tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch Euro 2024. Trên đất Đức, Yamal nhận giải thưởng "Cầu thủ trẻ hay nhất giải đấu". Sao trẻ Barcelona cũng vừa thắng giải Golden Boy 2024.

Tại Euro 2024, cùng với những màn trình diễn thăng hoa, đời tư của Yamal cũng thu hút sự chú ý. Thời điểm đó, chân sút 19 tuổi được cho là đang trong mối quan hệ tình cảm với Alex Padilla, cũng là một influencer. Tuy nhiên, họ nhanh chóng chia tay sau một thời gian hẹn hò.

Chuyện tình giữa Yamal và Padilla gây ồn ào suốt một thời gian. Padilla thậm chí còn công khai ngồi trên đùi một chàng trai khác. Ngay lập tức Yamal hủy theo dõi Padilla trên mạng xã hội.

Trước đó, Padilla xuất hiện bên Yamal và gia đình anh để ăn mừng chiến thắng tại Euro 2024. Cô cũng thường xuyên góp mặt trên khán đài theo dõi các trận đấu của tuyển Tây Ban Nha tại giải đấu này.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.