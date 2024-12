Nam Định gặp đối thủ mạnh ở vòng 1/8 cúp châu Á

Chiều nay (12/12), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức lễ bốc thăm vòng 1/8 AFC Champions League Two 2024/25.

Gặp Sanfrecce Hiroshima là thử thách lớn dành cho Xuân Son và đồng đội.

CLB Nam Định, đại diện duy nhất của Việt Nam dự AFC Champions League Two, sẽ gặp Sanfrecce Hiỉoshima (Nhật Bản) ở vòng 16 đội.

Sanfrecce Hiroshima bước vào vòng knock-out với tư cách nhất bảng E, sau khi thể hiện sức mạnh áp đảo. Đội bóng Nhật Bản duy trì thành tích bất bại, giành 5 chiến thắng, 1 trận hòa, ghi được 14 bàn và chỉ để lọt lưới 5 lần.

Đây cũng là một trong những đội bóng giàu thành tích tại J.League. Sanfrecce Hiroshima sở hữu đội hình trị giá lên tới 20,25 triệu euro (theo Transfermarkt) và vừa về nhì tại J1 League 2024. Họ kém nhà vô địch Vissel Kobe 4 điểm.

Với lực lượng và phong độ vượt trội, Sanfrecce Hiroshima được đánh giá là một thử thách cực đại cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt. Đây là đối thủ khó nhất mà Nam Định có thể phải đối mặt.

Cơ hội để Nam Định vượt qua vòng 1/8 không nhiều. Nguyên nhân không chỉ bởi đối thủ quá mạnh mà còn do những sai lầm của chính họ ở vòng bảng. Đội bóng thành Nam từng có cơ hội giành ngôi đầu bảng G, nhưng trận thua ngược Bangkok United khiến họ về nhì.

Dẫu vậy, việc lọt vào vòng knock-out là thành công lớn với Nam Định trong lần đầu tiên tham dự giải đấu. Đội cần thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất để tạo nên bất ngờ trước đội bóng Nhật Bản.

Ngoài trận Nam Định gặp Sanfrecce Hiroshima, các cặp đấu khác tại khu vực Đông Á vòng 1/8 AFC Champions League Two 2024/25 còn có: Muangthong United (Thái Lan) vs Lion City Sailors (Singapore), Port FC (Thái Lan) vs Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc), Bangkok United (Thái Lan) vs Sydney FC (Australia).

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 AFC Champions League Two 2024/25.

Ở khu vực Tây Á, những cặp đấu đáng chú ý gồm A Tractor FC (Iran) vs Al Khaldiya SC (Bahrain), Al Taawoun FC (Saudi Arabia) vs Al Wakrah SC (Qatar), Sharjah FC (UAE) vs Al Hussein (Jordan), Shabab Al Ahli (UAE) vs Al Wehdat (Jordan).

Vòng 1/8 hứa hẹn sẽ mang đến những trận cầu hấp dẫn, nơi các đội bóng phải nỗ lực để giành vé vào tứ kết. Đối với Nam Định, đây là thời điểm để thử thách bản lĩnh và khẳng định vị thế tại sân chơi châu lục.

Các trận đấu ở vòng 1/8 AFC Champions League Two sẽ diễn ra vào tháng 2/2025, vòng tứ kết vào tháng 3 và bán kết vào tháng 4. Giải đấu sẽ kết thúc bằng trận chung kết diễn ra theo thể thức một lượt trận duy nhất vào ngày 17/5/2025.