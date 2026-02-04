Tin buồn cho iPhone 18 Pro

Một nguồn tin khẳng định iPhone 18 Pro sẽ không có sự thay đổi lớn về thiết kế do những nâng cấp trên iPhone 17 Pro đã quá thành công.

Dòng iPhone 17 được mở bán trong ngày đầu tại Việt Nam. Ảnh: Việt Hà.

Theo nguồn tin rò rỉ có tên Fixed Focus Digital trên Weibo, phiên bản iPhone 17 Pro đã thành công đến mức khiến Apple giữ nguyên gần như toàn bộ thiết kế trên iPhone 18 Pro.

Như vậy, diện mạo bên ngoài của iPhone 18 Pro sẽ không có những thay đổi lớn như kỳ vọng. Thay vào đó, Apple sẽ dồn toàn lực vào bộ vi xử lý A20 và A20 Pro. Đây được dự đoán là nâng cấp đáng kể nhất, biến sức mạnh phần cứng trở thành điểm bán hàng chủ chốt.

Dù không có đột phá về thiết kế, iPhone 18 Pro vẫn được kỳ vọng lớn với những nâng cấp về công nghệ. Trước đó, thông tin rò rỉ mới từ Weibo cho rằng Apple có thể đưa bộ chuyển đổi tiêu cự (teleconverter) kiểu máy ảnh DSLR lên iPhone 18 Pro.

Đây là một bộ thấu kính bổ trợ được gắn thêm để kéo dài tiêu cự của ống kính chính, giúp người dùng chụp được những vật thể ở cực xa mà không cần thay ống kính mới.

Cụ thể, theo leaker Smart Pikachu, Apple đang đánh giá việc đưa cơ chế tương tự vào hệ thống camera của iPhone 18 Pro. Nó sẽ hoạt động giống như các loại ống kính rời của bên thứ ba mà người dùng thường kẹp thêm vào iPhone để tăng khả năng zoom.

Ngoài ra, theo trang tin Hàn Quốc ETNews, Samsung Display sẽ cung cấp tấm nền OLED oxit silicon đa tinh thể nhiệt độ thấp (LTPO+) cho iPhone 18 Pro.

Với tấm nền OLED LTPO+, các dòng iPhone trong tương lai có thể tiết kiệm năng lượng hơn trong khi vẫn duy trì tốc độ làm mới thay đổi từ 1-120 Hz.

Với việc sử dụng tấm nền LTPO+ trên iPhone 18 Pro, Táo khuyết cũng có thể sẽ di chuyển các cảm biến Face ID xuống dưới màn hình thay vì giữ chúng bên trong phần khoét.

Một lợi ích quan trọng của LTPO+ là tiết kiệm năng lượng hơn so với công nghệ LTPO hiện tại trên dòng iPhone 17. Điều này mở ra cơ hội kéo dài thời lượng pin iPhone, trong khi Apple chưa cần nâng cấp dung lượng hoặc thực hiện các cải tiến khác.