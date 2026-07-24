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Thể thao

Timor-Leste 0-2 Việt Nam: Hoàng Hên, Đình Bắc tỏa sáng

  • Thứ sáu, 24/7/2026 19:11 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 24/7, tuyển Việt Nam dẫn trước Timor-Leste hai bàn ở trận ra quân tại bảng A, ASEAN Cup 2026.

Phút 29, Xuân Son bật cao đánh đầu từ cự ly gần nhưng bóng đi vọt xà. Người hâm mộ tuyển Việt Nam không phải tiếc nuối lâu khi chỉ ít phút sau, nhà đương kim vô địch đã nhân đôi cách biệt. Hoàng Đức tiếp tục ghi dấu ấn với đường chọc khe xé toang hàng thủ Timor-Leste. Trong lần thứ hai đối mặt thủ môn đối phương, Đình Bắc đã ghi bàn với một cú đặt lòng lạnh lùng đưa bóng vào góc xa.

Phút 24 và 26, cơ hội liên tiếp mở ra với Đình Bắc. Ở vị trí khá thuận lợi, tiền đạo số 9 chưa thể mang về bàn nhân đôi cách biệt cho tuyển Việt Nam. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã có 5 cú dứt điểm, trong khi Timor-Leste vẫn chưa thể tạo sóng gió về phía khung thành của Lê Giang Patrik.

Phút 15, Nguyễn Hoàng Đức chọc khe để Nguyễn Đình Bắc xâm nhập vùng cấm. Ngôi sao của CAHN ngã sau một pha va chạm. Tuy nhiên, trọng tài chính người Trung Quốc xác định không có lỗi của cầu thủ bên phía Timor-Leste. Hoàng Hên chớp thời cơ dứt điểm nhưng lần này bóng đi chệch cột.

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Hoàng Hên cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng với tuyển Việt Nam. Ảnh: Nguyên Khang.

Phút thứ 7, tuyển Việt Nam có cú dứt điểm đầu tiên. Nỗ lực của Nguyễn Đình Bắc không thành công nhưng vô tình mở ra cơ hội cho Đỗ Hoàng Hên. Từ cự ly hơn 10 m, số 10 không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng thứ hai trong màu áo tuyển quốc gia. Bóng đi đập đất, khiến thủ môn Timor-Leste không kịp đổ người.

Dàn sao tuyển Việt Nam khởi động trước giờ bóng lăn. Đỗ Hoàng Hên đang có phong độ khá tốt với 6 bàn thắng trong 9 lần ra sân gần nhất ở mọi cấp độ. Trong khi đó, Nguyễn Xuân Son dần lấy lại bóng dáng của trung phong số một của tuyển Việt Nam với 5 pha lập công trong 3 trận gần nhất.

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Tuyển Việt Nam tập trung cao độ để bảo vệ ngôi vương khu vực. Ảnh: Nguyên Khang.

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, thầy trò HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm cùng chiến thắng cách biệt để tạo đà tâm lý cho những trận đấu quan trọng với Singapore (30/7) và Indonesia (3/8).

Timor-Leste được xem là đội bóng yếu nhất bảng đấu khi phải vượt qua Brunei ở vòng play-off mới giành quyền tham dự giải. Đây là cơ hội để tuyển Việt Nam khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch, đồng thời gửi lời cảnh báo tới các đối thủ cạnh tranh.

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Danh sách thi đấu trận Việt Nam gặp Timor-Leste. Đồ họa: VFF.

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