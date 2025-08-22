Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tìm thấy thi thể nam thanh niên dưới sông nhờ xe máy đỗ bên vệ đường

  • Thứ sáu, 22/8/2025 21:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thấy xe máy đỗ ở vệ đường ven sông Hữu Vi (xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên), chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể nam thanh niên dưới sông.

Chiều 22/8, lãnh đạo UBND xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên cho biết, sau nhiều giờ tìm kiếm, cơ quan chức năng phát hiện thi thể nam thanh niên dưới sông Hữu Vi, trên bờ có chiếc xe máy cùng một số vật dụng của nạn nhân.

Thi the Hung Yen anh 1

Từ chiếc xe máy đỗ ở vệ đường ven sông Hữu Vi (xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên) với nhiều dấu hiệu bất thường, chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể nam thanh niên ở dưới sông.

Theo thông tin ban đầu, trong sáng 22/8, trên một số trang mạng xã hội đăng tải thông tin kèm hình ảnh để nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm chủ nhân chiếc xe máy ở khu vực ven sông Hữu Vi, thuộc địa phận xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, người dân xã Nam Cường đi tập thể dục buổi sáng 22/8 bất ngờ phát hiện chiếc xe máy hiệu Sirius đỗ bên vệ đường, bên cạnh có áo khoác, dép và kính với nhiều dấu hiệu bất thường. Sau khi tìm kiếm quanh khu vực không thấy chủ nhân chiếc xe, người dân liền báo tin cho chính quyền địa phương.

Thi the Hung Yen anh 2

Chính quyền địa phương cùng với người dân tìm thấy thi thể nam thanh niên tại khu vực sông Hữu Vi, cách không xa nơi để xe máy.

Nhận tin báo, Công an xã Nam Cường đã xác minh thông tin chủ xe là anh Lê Văn Th. (SN 1996, trú tại xã Nam Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên). Khi liên hệ với người nhà thì được biết anh Th. vẫn chưa về.

Chính quyền xã Nam Cường sau đó phát thông báo tìm tung tích của anh Th., đồng thời phối hợp cùng gia đình rà soát, tìm kiếm quanh khu vực sông Hữu Vi. Sau nhiều giờ tìm kiếm dưới sông, cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể nam nạn nhân nằm cách nơi để xe máy không xa.

Sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, Công an xã Nam Cường đã báo cáo sự việc đến Công an tỉnh Hưng Yên để phối hợp điều tra theo thẩm quyền.

Du khách tử vong ở Cúc Phương đam mê du lịch, từng nhiều lần đi rừng

Sau 6 ngày mất tích trong rừng Cúc Phương (Ninh Bình), thi thể anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú tại Hải Phòng) đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy tại khu vực lưng chừng núi phía sau động Sơn Cung.

22:56 19/8/2025

Đi cắt cỏ, hốt hoảng phát hiện 2 thi thể dưới mương nước

Trong lúc đi cắt cỏ, một người dân ở xã Quỳnh Tam (Nghệ An) phát hiện 2 thi thể dưới mương nước nên báo cơ quan chức năng.

20:17 19/8/2025

Nam sinh viên tử vong, bị xe ben kéo lê hơn một km ở TP.HCM

Tối 15/8, một nam sinh viên học năm 4 một trường đại học ở TP.HCM va chạm với xe ben trên đường Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm, TP.HCM bị kéo lê hơn 1km, thi thể biến dạng.

15:06 16/8/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vtcnews.vn/tim-thay-thi-the-nam-thanh-nien-duoi-song-nho-xe-may-do-ben-ve-duong-ar961198.html

Khánh Linh - Tiến Thắng/VTC News

Thi thể Hưng Yên Hưng Yên Thi thể Hưng Yên Thi thể Hữu Vi Sông Hữu Vi Thi thể dưới sông Xe máy ven đường

  • Hưng Yên

    Hưng Yên
    • Diện tích: 926,0 km²
    • Dân số: 1.480.000 người
    • Phân chia hành chính: 1 Thành Phố, 1 Thị Xã, 8 Huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 221
    • Biển số xe: 89

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý