Tìm thấy thi thể lính Mỹ mất tích trong lúc tập trận

Quân đội Mỹ cho biết thi thể của một binh sĩ Mỹ mất tích khi tham gia cuộc tập trận chung tại Morocco đã được tìm thấy.

Lực lượng Mỹ vừa tham gia cuộc tập trận quy mô lớn tại Morocco, trong quá trình tham gia, hai binh sĩ Mỹ bị mất tích. Ảnh: US Army.

Theo New York Times, thi thể của Trung úy Kendrick Lamont Key Jr., 27 tuổi, quê tại Richmond, bang Virginia, Mỹ, đã được một đội tìm kiếm của quân đội Morocco phát hiện ngoài khơi phía tây nam nước này. Bộ Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi đã đưa ra thông báo chính thức trong ngày 11/5.

Kendrick Lamont Key Jr. là một trong hai binh sĩ mất tích trong ngày 2/5 ở khu vực gần khu huấn luyện Cap Draa bên bờ Đại Tây Dương.

Hai quân nhân này có mặt tại Morocco để tham gia cuộc tập trận African Lion 2026, đây là hoạt động tập trận quân sự thường niên quy mô lớn giữa lực lượng Mỹ, các nước NATO và nhiều quốc gia châu Phi.

Khoảng 5.000 quân nhân từ hơn 40 quốc gia đã tham gia cuộc tập trận African Lion tại Morocco từ ngày 27/4 đến 8/5.

Theo thông báo, đội tìm kiếm của Morocco phát hiện thi thể của Trung úy Key vào sáng 10/5 tại khu vực ven biển, cách khoảng 1,6 km so với vị trí nơi anh và một binh sĩ khác rơi xuống biển rồi mất tích.

Một quan chức quân sự Mỹ cho biết hai binh sĩ đang đi bộ tại khu vực huấn luyện vào buổi tối và ít nhất một người được cho là đã rơi xuống khỏi vách đá.

Chiến dịch tìm kiếm chung đã huy động tàu thuyền, các đội tìm kiếm mặt đất và máy bay không người lái trinh sát.

“Chúng tôi hướng về gia đình, bạn bè, đồng đội và tất cả những người từng quen biết, từng cùng làm nhiệm vụ với anh ấy”, Chuẩn tướng Curtis King, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Phòng không và Phòng thủ Tên lửa số 10 của quân đội Mỹ, đưa ra phát ngôn sau khi tình trạng của Kendrick Lamont Key Jr. chính thức được xác định.

Trung úy Key là sĩ quan pháo binh thuộc Đại đội Charlie, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn Pháo binh Phòng không số 4, trực thuộc Bộ Chỉ huy Phòng không và Phòng thủ Tên lửa số 10.

Một quan chức quân sự Mỹ khác cho biết vào ngày hai binh sĩ mất tích, các quân nhân đã tạo thành “chuỗi người” nhằm giải cứu đồng đội, nhưng sóng lớn đã cuốn ít nhất một trong hai binh sĩ gặp nạn ra biển.

Theo quân đội Mỹ, trên cương vị chỉ huy trung đội, Kendrick Lamont Key Jr. được biết đến là người luôn quan tâm tới binh sĩ, tận tâm với đồng đội và xây dựng được nhiều mối quan hệ gắn kết trong đơn vị.

Anh từng theo học Đại học Methodist tại Fayetteville, bang North Carolina, Mỹ, tốt nghiệp cử nhân ngành marketing trước khi gia nhập quân đội năm 2023 với tư cách học viên sĩ quan và được phong quân hàm năm 2024.

Tìm thấy thi thể của một trong hai binh sĩ Mỹ mất tích trong cuộc tập trận tại Morocco Quân đội Mỹ cho biết thi thể của một binh sĩ Mỹ mất tích khi tham gia cuộc tập trận chung tại Morocco đã được tìm thấy, trong khi chiến dịch tìm kiếm quân nhân còn lại vẫn đang tiếp tục.