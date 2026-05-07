Mỹ luyện quân chuẩn bị cho 'chiến trường băng giá'

Mỹ coi Bắc Cực là mặt trận chiến lược mới trong cạnh tranh quân sự. Nhưng binh sĩ Mỹ liệu có vượt qua được giới hạn để trụ vững trong môi trường chiến đấu âm 40 độ C không?

Bắc Cực ngày càng được Mỹ xem là “mặt trận mới” trong chiến lược cạnh tranh quân sự. Tại đây, biến đổi khí hậu và hiện tượng băng tan mở ra các tuyến hàng hải mới, cùng khả năng tiếp cận những nguồn khoáng sản quý hiếm.

Lầu Năm Góc liên tục kêu gọi tăng cường hợp tác với các đồng minh tại Bắc Cực, nhằm tạo thế đối trọng với các cường quốc quân sự khác cũng đang quan tâm tới khu vực này.

Đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí còn muốn mua lại, hoặc nếu cần, sẽ dùng vũ lực để kiểm soát Greenland.

Tháng 2 năm nay, khi nguy cơ chiến sự tại Iran gia tăng, hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ có mặt tại Trung Đông, sẵn sàng chiến đấu. Cùng thời điểm ấy, tại Alaska, quân đội Mỹ chuẩn bị cho một dạng chiến sự khác.

Các hoạt động chủ yếu diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Yukon, một khu vực rộng lớn phủ đầy băng tuyết nằm gần thành phố Fairbanks (Alaska) và Vòng Bắc Cực.

Mỹ thử thách giới hạn chịu đựng của binh sĩ

Ở mức nhiệt độ âm 40 độ C, vũ khí có thể trục trặc, pin nhanh chóng cạn năng lượng, nhiên liệu trở nên đặc quánh. Quân đội Mỹ muốn kiểm chứng khả năng hoạt động của trang thiết bị trong điều kiện cực đoan này.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn hơn nằm ở con người: Những binh sĩ Mỹ đến từ những bang có khí hậu ấm áp như Alabama, Texas, Florida hay California, họ có thể chịu đựng được bao lâu trước khi kiệt sức, mất tập trung, mắc sai lầm hoặc thậm chí bỏ cuộc?

Khoảng 4.000 binh sĩ Mỹ thuộc Sư đoàn Dù số 11 tham gia cuộc diễn tập. Lực lượng được chia thành hai nhóm có quy mô tương đương và được bố trí đối đầu nhau.

Trong cuộc chiến đấu giả định này, các binh sĩ sử dụng đạn giả và tia laser, nhưng cái lạnh khủng hoảng bủa vây họ hoàn toàn là thật.

Mỹ coi Bắc Cực là mặt trận chiến lược mới. Ảnh: New York Times.

Trong lực lượng Mỹ tham gia diễn tập có 107 binh sĩ thuộc Đại đội Able, Đại úy Trung Vo là người chỉ huy. Ông hiểu rõ nguy cơ mà binh sĩ phải đối mặt. Những đêm lạnh nhất có thể khiến họ mất ngón tay, ngón chân, thậm chí là mạng sống.

“Bắc Cực khiến tôi thấy lo lắng, bởi nếu để xảy ra sai sót, cái giá phải trả trong môi trường khắc nghiệt này chính là mạng sống của binh sĩ”, Đại úy Vo nói.

Trung Vo tập hợp các chỉ huy cấp dưới để cập nhật thông tin tình báo nhận được về lực lượng đối phương trong cuộc chiến đấu giả định, gồm 1.000 lính dù đóng tại hai dãy đồi.

Đại đội Able cần di chuyển qua một con sông đóng băng, đối diện với nguy cơ băng vỡ, rồi tiến vào khu vực diễn tập. Sự háo hức xen lẫn lo lắng khi binh sĩ chuẩn bị bước vào 10 ngày huấn luyện trong điều kiện khắc nghiệt hiếm thấy.

10 ngày diễn tập “hành xác”

Nhiều binh sĩ chia sẻ với New York Times rằng họ cảm thấy mình như đang tham gia một cuộc thí nghiệm lớn. Một số binh sĩ tình nguyện đến Alaska để tìm kiếm trải nghiệm đặc biệt, một số đăng ký tham gia vì muốn nhận được tiền thưởng, một số khác nhận lệnh điều động ngẫu nhiên.

Những chuyến xe chở binh sĩ đến địa điểm diễn tập khi trời vẫn còn tối. Các binh sĩ được dặn phải liên tục vận động bởi nguy cơ tê cóng rất cao, binh sĩ cần liên tục vung tay, giậm chân để giữ ấm.

“Nếu lạnh, mặc áo Level 7 vào!”, một trung sĩ hét lớn. Với nhiều binh sĩ, đây là lần đầu họ trải nghiệm giá lạnh cực độ. Theo kế hoạch, một trung đội tiên phong khoảng 24 người, thuộc Đại đội Able, sẽ vượt sông băng, hành quân 5 km qua lớp tuyết dày tới đầu gối.

Trong tháng 2, 4.000 binh sĩ Mỹ tham gia tập trận tại Bắc Cực. Ảnh: New York Times.

Lúc 2h sáng ngày diễn tập đầu tiên, một số chỉ huy cấp dưới tiếp cận Đại úy Vo để trình bày mong muốn. Dù cuộc diễn tập vừa mới bắt đầu nhưng một số binh sĩ trong trung đội tiên phong đã bắt đầu xuống sức trong cái lạnh khắc nghiệt, tuyết lại đang rơi dày.

Họ đề xuất thay đổi kế hoạch, rút ngắn quãng đường hành quân đầu tiên của trung đội tiên phong xuống còn 1,5 km. Đại úy Vo phản ứng gay gắt, yêu cầu giữ nguyên kế hoạch.

Đại úy Vo cũng mới đến Alaska lần đầu, ông cũng đang học cách chiến đấu cũng như sinh tồn trong điều kiện giá lạnh khắc nghiệt. Tuy vậy, ông đặt niềm tin vào khả năng chịu đựng của con người. Ông cũng hiểu rằng mình có nhiệm vụ thúc đẩy tinh thần và dẫn dắt đại đội bộ binh tiến lên.

“Ngày đầu tiên mà các anh đã mệt mỏi rồi sao”, ông quát lớn. Sau đó là một tràng lời lẽ gay gắt, sau cùng, trung đội tiên phong vẫn sẽ phải hành quân đủ 5 km rồi mới được dừng lại dựng lều.

Nửa tiếng sau, binh sĩ của trung đội tiên phong đã mang giày đi tuyết, đeo ba lô nặng gần 30 kg, sẵn sàng vượt qua sông băng trong màn đêm.

Bình minh ló rạng sau khi trung đội hoàn tất 5 km hành quân, họ bắt đầu đào tuyết dựng lều. Sau khoảng 30 phút hì hục đào lớp tuyết dày nhằm tìm lớp băng vĩnh cửu đủ chắc để đóng cọc lều, họ phát hiện ra mình đang đào tuyết trên vùng đầm lầy.

Thay vì tìm một vị trí khác tốt hơn, họ quyết định tạm thời trải túi ngủ để nằm nghỉ ngay tại chỗ vì quá mệt. Họ đun nước, đổ vào các chai nhựa rồi đặt trong túi ngủ để giữ ấm. Họ bóp đầu ngón tay và dái tai của nhau, đây là cách kiểm tra định kỳ để biết máu vẫn lưu thông bình thường, không có nguy cơ bị tê cóng.

Sau vài giờ nghỉ ngơi, trung đội tiên phong tiếp tục tìm khu đất phù hợp để dựng lều. Đại úy Vo đến nơi đúng lúc trung đội đang đóng cọc dựng lều. “Trông các anh có vẻ xuống tinh thần”, Đại úy Vo nhận xét.

“Quá choáng váng, nếu không nằm nghỉ một lúc, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục nhiệm vụ”, trung đội trưởng Jordan Lofgren trả lời.

Sau khi dựng lều xong, trung đội tiên phong có 6 tiếng nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành quân. Vào trong lều có bếp sưởi, không khí trở nên dễ chịu hơn, binh sĩ dần chìm vào giấc ngủ.

Đối với nhiều binh sĩ Mỹ tham gia tập trận, đây là lần đầu tiên họ trải nghiệm cái lạnh Bắc Cực. Ảnh: New York Times.

Các chỉ huy quan sát kỹ phản ứng của trung đội tiên phong và nhận thấy trong môi trường băng giá khắc nghiệt, binh sĩ chỉ quan tâm hai điều: Khi nào được vào lều sưởi ấm và khi nào có bữa ăn nóng.

Đại tá Christopher Brawley, người phụ trách 2.700 binh sĩ trong đợt huấn luyện này, bao gồm cả Đại đội Able, liền xây dựng kế hoạch tác chiến.

Đại tá Brawley yêu cầu nhanh chóng cắt đứt nguồn tiếp tế lương thực và nhiên liệu của lực lượng đối địch, cách này sẽ làm binh sĩ đối phương nhanh chóng suy giảm ý chí chiến đấu. Đại đội Able được giao nhiệm vụ chặn tuyến tiếp tế phía bắc.

Lực lượng nhỏ hơn gồm vài trăm binh sĩ Canada cũng tham gia cuộc diễn tập này, họ được giao nhiệm vụ chặn tuyến tiếp tế phía nam. Nhóm binh sĩ Canada vượt qua 16 km đầm lầy trong tình trạng tuyết rơi dày để vào khu vực diễn tập. Nhiệm vụ của nhóm binh sĩ Canada là chặn tuyến tiếp tế phía nam.

"Nhóm binh sĩ Canada nhận nhiệm vụ nặng nề hơn", Đại tá Brawley nói. Dù vậy, họ có những ưu thế vượt trội. Vài trăm binh sĩ Canada nhưng có số lượng xe trượt tuyết nhiều gấp 3 lần số lượng xe của cả tiểu đoàn lính Mỹ. Binh sĩ Canada còn có kinh nghiệm hoạt động trong thời tiết khắc nghiệt.

Trong khi binh sĩ Canada di chuyển bằng xe trượt tuyết xuống phía Nam, Đại đội Able lội tuyết đi lên phía bắc.

Những ngày hành quân trong tuyết dần nhòa vào nhau. Các binh sĩ chỉ mong chờ đến thời điểm có thể mô phỏng giao tranh, thử thách kỹ năng tác chiến. Nhưng các cuộc đấu súng diễn ra rất thưa thớt. Phần lớn thời gian, họ phải hành quân trong tuyết.

Nhiệt độ càng giảm, tiếng tuyết lạo xạo dưới chân càng rõ. “Đó là âm thanh tồi tệ nhất tôi từng nghe thấy”, trung sĩ nhất Stephen Bowers chia sẻ.

Binh sĩ đối diện với nhiều nguy cơ sức khỏe khi hoạt động trong môi trường giá lạnh khắc nghiệt ở Bắc Cực. Ảnh: New York Times.

Khi nhiệt độ ở mức âm 30 độ, binh sĩ thấy đau buốt trong phổi. Phần da hở bị châm chích và nhanh chóng chuyển đỏ. Ở mức âm 40 độ, binh sĩ phải dừng chân, vào trú trong lều, chuyển sang chế độ sinh tồn.

Lúc này, các trung sĩ liên tục phải nhắc các binh sĩ tiếp tục uống nước để đảm bảo sức khỏe. Dù vậy, nhiều binh sĩ hạn chế uống nước, bởi việc ra khỏi lều đi vệ sinh cũng trở thành thử thách khó khăn giữa cái lạnh tê tái.

Ngày thứ 5 của cuộc diễn tập, tuyết rơi dày, cuộc tập trận phải tạm dừng 6 giờ để dọn tuyết cho một số tuyến đường xung quanh khu vực huấn luyện. Dù vậy, nhiệt độ buổi sáng hôm đó vẫn ở mức “thân thiện”, khoảng 10 độ C.

Chỉ riêng việc di chuyển trong điều kiện thời tiết lạnh giá khắc nghiệt cũng đã đủ vắt kiệt sức lực binh sĩ, nếu họ không có kỹ năng và sự tính toán khôn ngoan. Ảnh: New York Times.

Một số binh sĩ của Đại đội Able tranh thủ luyện kỹ thuật trượt tuyết bằng xe trượt. Kỹ năng này giúp binh sĩ có thể mang vác lượng quân trang, quân dụng lớn, nhưng vẫn có thể di chuyển nhanh và bớt mất sức.

Trong một vòng cua, nòng súng máy M240 của binh nhì Zaurion Caldwell lún sâu vào tuyết, khiến anh ngã nhào, kéo theo các binh sĩ phía sau cũng ngã. Mọi người đều cười, thích thú với trải nghiệm. Khi cuộc tập trận được nối lại, các binh sĩ lại quay về với cuộc hành quân kéo dài bất tận.

Bài học từ cuộc huấn luyện khắc nghiệt

Một câu hỏi lớn bao trùm toàn bộ cuộc diễn tập ở Bắc Cực: Liệu binh sĩ Mỹ có khả năng chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt này không?

Trước hết, vấn đề nằm ở những chiếc lều phát nhiệt giữa vùng hoang dã lạnh lẽo, drone cảm biến nhiệt phát hiện rất dễ.

Tác chiến trong môi trường khắc nghiệt ở Bắc Cực khiến những chỉ huy quân sự dày dạn kinh nghiệm nhất cũng cảm thấy lo lắng. Ảnh: New York Times.

“Các lều tỏa nhiệt và “phát sáng” như cây thông Noel”, trung sĩ Marcus Soto-Simmons, người làm nhiệm vụ điều khiển viên UAV của Đại đội Able, cho hay.

Thực tế, Đại úy Vo đã dùng chính thực tế này để triển khai UAV trinh sát phát hiện vị trí của một trung đội đối phương.

Sau đó, ông điều một UAV tấn công mang theo chất nổ giả. Các binh sĩ đối phương nghe thấy tiếng động cơ khi UAV lao tới với tốc độ gần 130 km/giờ, họ vội vã chạy khỏi lều để tìm nơi trú ẩn, nhưng đã quá muộn.

Các giám sát viên theo dõi cuộc tập trận kết luận rằng Đại úy Vo đã “tiêu diệt” cả một trung đội đối phương. Thực tế diễn tập cho thấy quân đội Mỹ cần tìm kiếm loại vật liệu may lều phát ra ít nhiệt hơn.

Thứ hai, các giám sát viên cũng nhận thấy lực lượng Mỹ cần nhiều phương tiện chuyên dụng cho Bắc Cực, như xe trượt tuyết gắn động cơ, hay xe chở binh sĩ có bánh xích lớn.

Thứ ba, cuộc diễn tập cũng cho thấy giá trị của kinh nghiệm thực tiễn khi tác chiến tại môi trường khắc nghiệt ở Bắc Cực. Binh sĩ Canada tính toán kỹ lưỡng từng kg đồ mang vác, từng quãng đường di chuyển.

“Trong khi đó, cách tiếp cận của lực lượng Mỹ là thúc đẩy binh sĩ tiến lên cho đến khi không còn sức để tiến”, Đại tá Brawley nhận xét, đồng thời khẳng định phía Mỹ phải học cách tính toán của binh sĩ Canada.

Đến ngày thứ 9 của cuộc diễn tập, lực lượng dưới quyền chỉ huy của Đại tá Brawley đã cắt đứt cả hai tuyến tiếp tế của đối phương.

“Ông đã thành công, đã dồn đối phương vào thế đường cùng”, một sĩ quan giám sát diễn tập nhắn tin cho Đại tá Brawley, xác nhận nhiệm vụ của lực lượng do ông Brawley chỉ huy đã hoàn thành.

Kết thúc diễn tập, các binh sĩ của Đại đội Able chỉ thấy cái lạnh của Bắc Cực mới là đối thủ đáng sợ nhất.

Một số binh sĩ đã buộc phải rời cuộc diễn tập từ sớm vì chấn thương trong thời tiết giá rét, họ trẹo đầu gối, gãy xương sườn hoặc quá đau lưng. Nhưng phần lớn vẫn trụ lại được, dù vậy, các binh sĩ nhìn chung đều di chuyển chậm chạp hơn, cơ bắp ai cũng đau nhức.

Binh nhì Abdul Mare kết luận: “Tôi không thích cái lạnh ở đây, nhưng vẫn cố gắng để trụ lại. Sau cùng, chúng tôi cũng sắp thoát khỏi cái lạnh bàng hoàng này sau 10 ngày hành xác khắc nghiệt”.

