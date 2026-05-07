Quân đội Mỹ nổ súng vào tàu dầu Iran trên Vịnh Oman

Một tiêm kích của Mỹ đã nã đạn trực diện vào hệ thống lái của con tàu khi phương tiện này phớt lờ cảnh báo và cố tình hướng về cảng biển của Iran.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 6/5 thông báo lực lượng nước này vừa chặn đứng một tàu chở dầu treo cờ Iran tại Vịnh Oman.

Theo CENTCOM, tàu dầu M/T Hasna bị phát hiện khi đang di chuyển trong vùng biển quốc tế nhằm tìm cách "phá vòng vây" để vào cảng Iran. Phía Mỹ khẳng định đã phát đi nhiều thông điệp cảnh cáo, yêu cầu con tàu tuân thủ lệnh phong tỏa đang thực thi trong khu vực nhưng không có kết quả.

“Sau khi thủy thủ đoàn tàu Hasna phớt lờ các cảnh báo liên tiếp, lực lượng Mỹ đã bắn hỏng bánh lái của tàu bằng pháo 20mm từ tiêm kích F/A-18 Super Hornet, xuất kích từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72)”, CENTCOM cho biết trên mạng xã hội X. Hiện tàu Hasna đã tê liệt và không thể tiếp tục hành trình về phía Iran.

Vụ đụng độ diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran liên tục đấu hỏa lực những ngày qua, đe dọa trực tiếp đến thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh. Dù giới chức Washington khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực, nhưng Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tiết lộ Iran đã có hơn 10 đợt tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ kể từ khi thỏa thuận bắt đầu.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump tuyên bố dù các nỗ lực ngoại giao đang có tín hiệu tích cực, ông vẫn quyết giữ lập trường cứng rắn và duy trì lệnh phong tỏa tổng lực đối với các cảng biển của Iran.