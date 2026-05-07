Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo về giai đoạn đầy gian khó phía trước

Ông Mohammad Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran đồng thời là thành viên chủ chốt trong các vòng đàm phán với Mỹ tại Pakistan, vừa đưa ra lời cảnh báo về lộ trình đầy chông gai phía t

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf. Ảnh: Reuters.

Thông điệp này được truyền thông nhà nước đăng tải gửi tới toàn thể người dân, Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf nhận định Washington đang "đánh phá khối đại đoàn kết dân tộc nhằm ép Tehran phải đầu hàng".

Ông nhấn mạnh: "Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan trước kịch bản bị tấn công quân sự, đặc biệt là các âm mưu khủng bố".Phát biểu của ông Ghalibaf được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ gia tăng cường độ ném bom nếu đôi bên không đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Trọng tâm thông điệp của ông Ghalibaf xoay quanh chính sách "thắt lưng buộc bụng" để đối phó với ý đồ bóp nghẹt nền kinh tế của Mỹ. Ông kêu gọi người dân thực hành tiết kiệm triệt để, ví sự cần kiệm chính là "thứ tên lửa lợi hại mà mỗi người dân có thể bắn thẳng vào tim kẻ thù".

"Tôi kêu gọi mọi người dân không chỉ tự mình tiết kiệm mà hãy tích cực lan tỏa tinh thần này đến cộng đồng", ông Ghalibaf nói. Đồng thời, ông cũng mời gọi các "trí thức và chuyên gia" trực tiếp hiến kế giúp chính phủ tháo gỡ những bài toán hóc búa phát sinh từ cuộc chiến.

Đáng chú ý, người đứng đầu cơ quan lập pháp Iran còn thực hiện phép so sánh với tình hình tại Mỹ, cho rằng người dân Mỹ cũng đang điêu đứng vì bão giá.

Ông khẳng định: "Giới chuyên gia quốc tế phải thừa nhận rằng, dù sức ép kinh tế có lớn đến đâu, dân tộc Iran với tinh thần độc lập, lòng tự tôn và đức tin sắt đá sẽ vững vàng vượt qua mọi nghịch cảnh".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei cho biết hôm 6/5: "Kế hoạch và đề xuất của Mỹ vẫn đang được Iran xem xét. Sau khi hoàn tất các quan điểm của mình, Iran sẽ chuyển giao cho phía Pakistan".

Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, cũng ngầm chỉ trích phía Mỹ đang thiếu thiện chí trên bàn đàm phán.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận về bản ghi nhớ dài một trang nhằm kết thúc chiến tranh tại vùng Vịnh trong 48 giờ tới.

Thỏa thuận đầy đủ dự kiến bao gồm việc Mỹ hủy bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran. Hai bên cùng dỡ bỏ lệnh phong tỏa tại eo biển Hormuz và Iran chấp nhận đình chỉ chương trình làm giàu uranium.

Trong bài đăng buổi sáng, ông Trump viết: "Nếu Iran đồng ý thực hiện thỏa thuận - dù đây là một giả định lớn - thì chiến dịch Cơn thịnh nộ Sử thi (Epic Fury) sẽ kết thúc và lệnh phong tỏa sẽ được gỡ bỏ để eo biển Hormuz MỞ CỬA CHO TẤT CẢ, bao gồm cả Iran”.

"Nếu họ từ chối, việc ném bom sẽ tái diễn với cường độ và mức độ tàn khốc hơn trước", ông Trump cảnh báo.

