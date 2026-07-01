Tìm thấy thi thể đầu tiên ngay trong ngày đầu ra quân tại Venezuela

Đây là kết quả đầu tiên sau những nỗ lực chạy đua với thời gian của Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an ngay trong ngày đầu tiếp cận hiện trường.

Như Báo CAND đã đưa tin, sáng sớm 30/6 (giờ địa phương), Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã triển khai ngay lực lượng, tập trung vào công tác tìm kiếm nạn nhân tại khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất thuộc phường Playa Grande, quận Catia la Mar, bang La Guaira.

Địa hình hiểm trở gây rất nhiều khó khăn cho công tác cứu nạn, cứu hộ.

Các cán bộ, chiến sĩ trong Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng chức năng sở tại, triển khai đội hình, khảo sát địa hình và bắt tay ngay vào công tác tìm kiếm, cứu nạn tại các khu vực được phân công.

Chiều cùng ngày, Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã tìm thấy và đưa ra ngoài thành công thi thể của một nạn nhân.

Thời tiết và điều kiện địa hình tại hiện trường được đánh giá là rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở và sập đổ thứ cấp. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao và sự tinh nhuệ về nghiệp vụ, Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an đã sử dụng các thiết bị dò tìm chuyên dụng kết hợp biện pháp thủ công để tiếp cận sâu vào các khu vực nguy hiểm.

Nỗ lực đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, các chiến sĩ đã định vị chính xác vị trí và tổ chức đưa thi thể nạn nhân xấu số ra ngoài an toàn, bàn giao cho cơ quan chức năng và y tế của Venezuela để tiến hành các thủ tục nhận dạng, an táng.

Sự khẩn trương, chuyên nghiệp và tính nhân văn trong hành động của Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam ngay trong ngày đầu ra quân đã nhận được sự trân trọng, đánh giá rất cao từ phía chính quyền và người dân nước bạn.

Hiện tại, toàn đội vẫn duy trì quân số, phối hợp chặt chẽ các lực lượng quốc tế để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.