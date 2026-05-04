Tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo tại Công ty Hoàng Gia

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra thông báo về việc tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng Gia.

Theo thông báo, hiện Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia). Tuy nhiên, đến nay, thời hạn điều tra đã được gia hạn lần thứ hai, kéo dài đến ngày 1/7/2026.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị ai là người đã cho Công ty Hoàng Gia vay tiền đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: Số 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (liên hệ điều tra viên Trần Việt Đức) để trình báo và được hướng dẫn giải quyết.

Đối tượng Đỗ Thanh Tâm tại Cơ quan An ninh điều tra.

Khi đến làm việc, người liên quan cần mang theo đầy đủ các tài liệu chứng minh việc giao dịch như: hợp đồng cho vay, phiếu nộp - nhận tiền, sao kê tài khoản ngân hàng và các giấy tờ liên quan đến toàn bộ quá trình chuyển, nhận tiền với Công ty Hoàng Gia. Trường hợp không thể trực tiếp đến làm việc, người bị hại có thể tải mẫu bản tường trình, điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận và gửi kèm các tài liệu liên quan qua đường bưu điện về địa chỉ nêu trên.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cũng lưu ý, nếu người bị hại không đến làm việc, không có yêu cầu hoặc không cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan trước khi kết thúc thời hạn điều tra (trước ngày 1/7/2026), cơ quan chức năng sẽ không xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ án này, trước đó vào ngày 27/6/2025, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án. Đến ngày 4/8/2025, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Thanh Tâm (SN 1985, trú tại 17/3, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, TP.HCM, Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia, có địa chỉ tại TP.HCM) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan An ninh điều tra tiến hành tống đạt các quyết định đối với đối tượng Đinh Xuân Thư.

Đến ngày 23/4/2026, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Xuân Thư (SN 1986, trú tại 33/24 Lê Thị Riêng, tổ dân phố 8, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) và quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cú trú đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984, trú tại 478/2 Nguyễn Thái Sơn, phường An Nhơn, TP.HCM) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra xác định, Đỗ Thanh Tâm thành lập Công ty Hoàng Gia (có trụ sở chính tại 86 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM, nay là 86 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận, TP.HCM). Sau khi thành lập công ty, Tâm đã câu kết với Đinh Xuân Thư (Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hoàng Gia), Nguyễn Văn Tuấn (Phó tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia) đưa ra nhiều gói vay tiền với mức lợi nhuận cao cùng nhiều khoản tiền thưởng khác nhằm đánh vào lòng tham của người dân.

Đồng thời nhóm đối tượng đã đưa ra nhiều thông tin gian dối về các dự án triển khai, mục đích vay tiền, hiệu quả hoạt động của công ty để kêu gọi, lôi kéo, huy động vốn của các nhà đầu tư nhưng thực tế chỉ sử dụng một phần rất nhỏ số tiền vay của người dân để đầu tư kinh doanh, chủ yếu là lấy tiền của nhà đầu tư sau chi trả cho nhà đầu tư trước và chiếm đoạt rồi chia nhau sử dụng cá nhân. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người tại nhiều địa phương trên khắp cả nước với số tiền hàng trăm tỷ đồng.