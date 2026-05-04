Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Mang vàng giả đi cầm cố

  • Thứ hai, 4/5/2026 15:40 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Hai đối tượng đến tiệm vàng ở Vĩnh Long mua sợi dây chuyền 5 chỉ. 3 ngày sau, cả hai đem sợi dây chuyền giả giống sợi đã mua đến cầm cố, khi đang nhận tiền thì bị công an khống chế, bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tạm giữ hình sự Lê Văn Hùng (SN 1999) và Nguyễn Văn Thành (SN 1983, cùng trú tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 26/4, Hùng và Thành đến tiệm vàng ở xã Cái Ngang (Vĩnh Long) mua sợi dây chuyền vàng 24K, trọng lượng 5 chỉ. Đến ngày 29/4, Hùng và Thành đem một sợi dây chuyền có trọng lượng và ký hiệu giống sợi dây chuyền đã mua đến cầm cố nhằm chiếm đoạt tài sản.

Mang vang gia, di cam co anh 1

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Phát hiện vàng giả nên chủ tiệm vàng đã thông báo đến Công an xã Cái Ngang. Nhận tin báo, công an nhanh chóng đến hiện trường, phân công, bố trí lực lượng. Khi Hùng đang nhận tiền, thì lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngoài ra, Thành khai nhận ngày 25/4 đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chủ tiệm vàng nêu trên với số tiền 50 triệu đồng.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách chuyên khảo "Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình" phân tích các khía cạnh của việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình một cách hợp lý, toàn diện; có so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới, xem xét thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất có giá trị từ nhiều góc độ.

https://tienphong.vn/mang-vang-gia-di-cam-co-post1840370.tpo

Cảnh Kỳ/Tiền Phong

Mang vàng giả đi cầm cố Vĩnh Long Mang vàng giả đi cầm cố

    Đọc tiếp

    Nghi an con trai sat hai me tai Quang Tri hinh anh

    Nghi án con trai sát hại mẹ tại Quảng Trị

    8 giờ trước 11:41 4/5/2026

    0

    Một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) khiến người vợ tử vong, người chồng bị thương. Nghi phạm được xác định là con trai của nạn nhân và đã bị bắt giữ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý