Phát hiện thi thể nam giới trên núi Thiên Nhẫn

Một thi thể nam giới đang phân hủy được phát hiện trên núi Thiên Nhẫn (Hà Tĩnh), cách hiện trường án mạng trước đó xảy ra ở xã Sơn Tiến không xa.

Lãnh đạo UBND xã Sơn Tiến (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nam giới trong tình trạng phân hủy mạnh tại khu vực núi Thiên Nhẫn.

Thông tin ban đầu, thi thể được tìm thấy tại khu vực đồi núi có nhiều cây thông, cách vị trí phát hiện xe máy của nghi phạm trong vụ án "Giết người" khoảng 700 m và cách nhà nạn nhân N.T.T.H. (SN 1980, trú thôn An Thịnh, xã Sơn Tiến) khoảng 1,5 km.

Rất đông người dân đến hiện trường. Ảnh: Sỹ Thông.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an địa phương phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, triển khai các biện pháp điều tra nhằm xác định danh tính nạn nhân. Đồng thời, nhà chức trách đang làm rõ mối liên quan với vụ án mạng xảy ra trên địa bàn trước đó.

Trước đó, tối 27/4, người dân thôn An Thịnh phát hiện chị N.T.T.H. tử vong tại nhà riêng với nhiều thương tích trên cơ thể, bên cạnh có một con dao nghi là hung khí. Sự việc ngay lập tức được trình báo cơ quan chức năng.

Công an xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) thông báo tìm người.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm Hà Huy Thập (SN 1974, trú cùng địa phương) để phục vụ điều tra vụ án "Giết người". Đối tượng được xác định thuộc diện nghi liên quan trực tiếp đến vụ việc, nhưng rời khỏi nơi cư trú, không rõ tung tích.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục giám định, xác minh thi thể mới phát hiện có phải là Hà Huy Thập hay không, đồng thời mở rộng điều tra để sớm làm rõ toàn bộ vụ án.