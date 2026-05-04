Nghi án con trai sát hại mẹ tại Quảng Trị

  • Thứ hai, 4/5/2026 11:41 (GMT+7)
Một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) khiến người vợ tử vong, người chồng bị thương. Nghi phạm được xác định là con trai của nạn nhân và đã bị bắt giữ.

Sáng 4/5, UBND phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) xác nhận trên địa bàn xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm một người tử vong, một người khác bị thương.

Nghi phạm bị bắt giữ trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 3/5 tại thôn Đức Môn. Theo Camera an ninh công cộng, khoảng 22h ngày 3/5, đối tượng từ ngoài về nhà, đến khoảng 23h, thì người mẹ chạy từ nhà ra và gục chết giữa sân, còn đối tượng bỏ chạy ra khỏi nhà và bị bắt giữ trong đêm.

Khi sự việc xảy ra, người dân địa phương nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng công an sau đó có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm và triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Hàng xóm láng giềng hỗ trợ gia đình làm đám tang cho người mẹ.

Bước đầu xác định, nạn nhân tử vong là người vợ trong gia đình, người chồng bị thương và đã được đưa đi cấp cứu. Đáng chú ý, vụ việc có liên quan đến người con trai của cặp vợ chồng này.

Hiện cơ quan chức năng chưa công bố thông tin chi tiết về diễn biến vụ án cũng như nguyên nhân cụ thể. Tuy nhiên, theo phản ánh từ một số người dân địa phương, nghi phạm được cho là có biểu hiện nghiện ma túy nặng trong thời gian dài.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Nam/Tiền Phong

