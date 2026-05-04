Nghi án con trai sát hại mẹ tại Quảng Trị

Sáng 4/5, UBND phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) xác nhận trên địa bàn xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm một người tử vong, một người khác bị thương.
|
Nghi phạm bị bắt giữ trong đêm.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 3/5 tại thôn Đức Môn. Theo Camera an ninh công cộng, khoảng 22h ngày 3/5, đối tượng từ ngoài về nhà, đến khoảng 23h, thì người mẹ chạy từ nhà ra và gục chết giữa sân, còn đối tượng bỏ chạy ra khỏi nhà và bị bắt giữ trong đêm.
Khi sự việc xảy ra, người dân địa phương nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng công an sau đó có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm và triển khai các biện pháp nghiệp vụ.
|
Hàng xóm láng giềng hỗ trợ gia đình làm đám tang cho người mẹ.
Bước đầu xác định, nạn nhân tử vong là người vợ trong gia đình, người chồng bị thương và đã được đưa đi cấp cứu. Đáng chú ý, vụ việc có liên quan đến người con trai của cặp vợ chồng này.
Hiện cơ quan chức năng chưa công bố thông tin chi tiết về diễn biến vụ án cũng như nguyên nhân cụ thể. Tuy nhiên, theo phản ánh từ một số người dân địa phương, nghi phạm được cho là có biểu hiện nghiện ma túy nặng trong thời gian dài.
Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.