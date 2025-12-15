Tìm kiếm ngư dân rơi xuống biển mất tích

Ngày 15/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng tìm kiếm ông Phạm Văn Ch. (SN 1957, trú thôn Hồng Phong, xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa).
|
Lực lượng chức năng nỗ lực tìm ngư dân mất tích trên biển.
Ngày 14/12, ông Ch. và ông Nguyễn Văn Ch. (SN 1977, trú cùng thôn Hồng Phong) đi bè ra khu vực biển gần bờ để đánh cá.
Trong lúc ra khơi, bè của 2 ngư dân bị sóng đánh mạnh khiến ông Ch. rơi xuống biển và mất tích.
Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng và người dân triển khai các biện pháp tìm kiếm.
Đến tối 15/12, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.
Sách về Pháp luật
Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), tham vấn chính sách là việc trao đổi trực tiếp giữa cơ quan lập đề xuất chính sách với cơ quan, tổ chức, cá nhân được tham vấn theo quy định của Luật này nhằm lựa chọn giải pháp, hoàn thiện chính sách của dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.