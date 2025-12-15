Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Tìm kiếm ngư dân rơi xuống biển mất tích

  • Thứ hai, 15/12/2025 21:53 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Trong lúc ra khơi đánh cá, bè của 2 ngư dân Thanh Hóa bị sóng đánh mạnh khiến người đàn ông rơi xuống biển, mất tích.

Ngày 15/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng tìm kiếm ông Phạm Văn Ch. (SN 1957, trú thôn Hồng Phong, xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa).

Tim kiem ngu dan, roi xuong bien, mat tich anh 1

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm ngư dân mất tích trên biển.

Ngày 14/12, ông Ch. và ông Nguyễn Văn Ch. (SN 1977, trú cùng thôn Hồng Phong) đi bè ra khu vực biển gần bờ để đánh cá.

Trong lúc ra khơi, bè của 2 ngư dân bị sóng đánh mạnh khiến ông Ch. rơi xuống biển và mất tích.

Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng và người dân triển khai các biện pháp tìm kiếm.

Đến tối 15/12, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Hoàng Phúc/Tiền Phong

