Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tìm được hai du khách người Đức lạc ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên

  • Thứ hai, 29/9/2025 17:49 (GMT+7)
  • 32 phút trước

UBND xã Tả Van (Lào Cai) vừa thông tin, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 du khách người Đức sau gần một ngày bị lạc trong rừng thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Cụ thể, khoảng 13h30 ngày 28/9, anh Đỗ Quang Huy (SN 1996, nguyên nhân viên Én House Hotel) nhận được tin nhắn cầu cứu của ông Moritz Wolfram Winzig (SN 1989) và bà Kathrin Sophie Waidner (SN 1994), báo bị lạc trong rừng khu vực thôn Sín Chải, xã Tả Van.

Khach Duc lac Hoang Lien anh 1Khach Duc lac Hoang Lien anh 2

Lực lượng tìm kiếm du khách bị lạc ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Sau khi liên lạc lại nhiều lần không được do mất sóng điện thoại, đến 17h12 cùng ngày anh Huy mới kết nối lại được. Anh đã hướng dẫn hai du khách giữ nguyên vị trí, không tự ý di chuyển, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau đó, 19h tối 28/9, UBND xã Tả Van huy động công an, dân quân, phối hợp Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Hoàng Liên triển khai tìm kiếm.

Thời điểm này, do ảnh hưởng bão số 10 (Bualoi) gây mưa lớn, xã yêu cầu các lực lượng chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị và phương án đảm bảo an toàn. Đội cứu hộ hơn 20 người gồm cán bộ công an, dân quân và người dân thông thạo địa bàn, có khả năng sử dụng thiết bị định vị và giao tiếp tiếng Anh.

Khach Duc lac Hoang Lien anh 3

Hai du khách nước ngoài được tìm thấy.

Sau một đêm tổ chức tìm kiếm trong điều kiện mưa rừng phức tạp, đến khoảng 11h ngày 29/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai du khách tại vị trí cách Trạm dừng nghỉ 2.200 m (đường leo núi Fansipan) khoảng 3 km đường rừng.

Ngay tại chỗ, lực lượng chức năng đã tiếp tế lương thực, nước uống, hỗ trợ y tế ban đầu để đảm bảo sức khỏe cho hai du khách trước khi đưa họ về nơi an toàn.

Du khách nước ngoài đuối nước ở Phú Quốc tử vong

Một trong 5 du khách bị sóng cuốn khi tắm biển ở Phú Quốc (An Giang) đã không qua khỏi, dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa suốt gần 2 ngày qua.

20:12 2/9/2025

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2025

Quy định mới về sử dụng Internet trong quân đội, dạy và học bằng tiếng nước ngoài, phụ cấp với lực lượng bảo vệ công trình quốc phòng... có hiệu lực từ tháng 9.

07:38 1/9/2025

Hiện trường kinh hoàng tai nạn ở Sơn Trà, một du khách tử vong

Nam du khách người nước ngoài được phát hiện tử vong bên đường Hoàng Sa tại khu vực Bãi Bắc thuộc bán đảo Sơn Trà, bên cạnh môtô rơi xuống mương thoát nước đã biến dạng. 

11:07 11/7/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/tim-duoc-2-khach-nuoc-ngoai-bi-lac-gan-1-ngay-o-vuon-quoc-gia-hoang-lien-post1782260.tpo

Phạm Quỳnh - Thành Đạt/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Khách Đức lạc Hoàng Liên Lào Cai Khách Đức bị lạc Lạc Hoàng Liên Du khách Đức lạc Tả Van Lào Cai

  • Lào Cai

    Lào Cai
    • Diện tích: 6.364,0 km²
    • Dân số: 684.300 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Miền Bắc
    • Mã điện thoại: 214
    • Biển số xe: 24

Đọc tiếp

Voi rong xuat hien o Hai Phong hinh anh

Vòi rồng xuất hiện ở Hải Phòng

17 phút trước 18:05 29/9/2025

0

Do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 khi đổ bộ vào đất liền, khu dân cư thuộc xã Vĩnh Hải (Hải Phòng) xuất hiện vòi rồng làm tốc mái một số hộ dân.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý