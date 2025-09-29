Tìm được hai du khách người Đức lạc ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên

UBND xã Tả Van (Lào Cai) vừa thông tin, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 du khách người Đức sau gần một ngày bị lạc trong rừng thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Cụ thể, khoảng 13h30 ngày 28/9, anh Đỗ Quang Huy (SN 1996, nguyên nhân viên Én House Hotel) nhận được tin nhắn cầu cứu của ông Moritz Wolfram Winzig (SN 1989) và bà Kathrin Sophie Waidner (SN 1994), báo bị lạc trong rừng khu vực thôn Sín Chải, xã Tả Van.

Lực lượng tìm kiếm du khách bị lạc ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Sau khi liên lạc lại nhiều lần không được do mất sóng điện thoại, đến 17h12 cùng ngày anh Huy mới kết nối lại được. Anh đã hướng dẫn hai du khách giữ nguyên vị trí, không tự ý di chuyển, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau đó, 19h tối 28/9, UBND xã Tả Van huy động công an, dân quân, phối hợp Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Hoàng Liên triển khai tìm kiếm.

Thời điểm này, do ảnh hưởng bão số 10 (Bualoi) gây mưa lớn, xã yêu cầu các lực lượng chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị và phương án đảm bảo an toàn. Đội cứu hộ hơn 20 người gồm cán bộ công an, dân quân và người dân thông thạo địa bàn, có khả năng sử dụng thiết bị định vị và giao tiếp tiếng Anh.

Hai du khách nước ngoài được tìm thấy.

Sau một đêm tổ chức tìm kiếm trong điều kiện mưa rừng phức tạp, đến khoảng 11h ngày 29/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai du khách tại vị trí cách Trạm dừng nghỉ 2.200 m (đường leo núi Fansipan) khoảng 3 km đường rừng.

Ngay tại chỗ, lực lượng chức năng đã tiếp tế lương thực, nước uống, hỗ trợ y tế ban đầu để đảm bảo sức khỏe cho hai du khách trước khi đưa họ về nơi an toàn.