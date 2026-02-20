Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tìm danh tính người chết trôi sông ở Đồng Tháp

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp Công an xã Vĩnh Kim tổ chức xác minh, truy tìm tung tích một thi thể trôi dưới sông Tiền.

Mới đây, người dân ấp Phú Hòa, xã Vĩnh Kim bất ngờ phát hiện một thi thể trôi dưới sông Tiền thuộc địa bàn này và trình báo cơ quan công an.

Danh tinh nguoi chet anh 1

Đồng Tháp thông báo tìm danh tính người chết trôi sông.

Qua xác minh hiện trường, nạn nhân là nam giới, tuổi đời từ 25–30, chiều cao 1,60 mét, tóc ngắn, mặc áo khoác dài tay màu đỏ, bàn chân phải dị tật.

Cơ quan công an thông báo để mọi người dân được biết. Ai là thân nhân của nạn nhân liên hệ với Công an xã Vĩnh Kim để phối hợp giải quyết.

Chu Trinh/VOV

Znews đặt lại tiêu đề bài viết

