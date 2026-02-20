Tìm danh tính người chết trôi sông ở Đồng Tháp

Mới đây, người dân ấp Phú Hòa, xã Vĩnh Kim bất ngờ phát hiện một thi thể trôi dưới sông Tiền thuộc địa bàn này và trình báo cơ quan công an.
Đồng Tháp thông báo tìm danh tính người chết trôi sông.
Qua xác minh hiện trường, nạn nhân là nam giới, tuổi đời từ 25–30, chiều cao 1,60 mét, tóc ngắn, mặc áo khoác dài tay màu đỏ, bàn chân phải dị tật.
Cơ quan công an thông báo để mọi người dân được biết. Ai là thân nhân của nạn nhân liên hệ với Công an xã Vĩnh Kim để phối hợp giải quyết.
Áng văn đẹp về phương Nam
Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.
30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.