Tìm cụ bà ở TP.HCM mất tích, nghi bị mưa lớn cuốn trôi

Lực lượng chức năng TP.HCM đang cùng người dân tìm kiếm một cụ bà mất tích, nghi bị nước cuốn trôi sau khi căn nhà bị sạt lở do mưa lũ.

Sáng 23/10, lực lượng chức năng đang phong tỏa khu vực căn nhà bị sạt lở để tìm kiếm cụ bà 80 tuổi mất tích. Căn nhà của cụ gần suối chảy qua cầu sắt thuộc xã Bàu Bàng, TP.HCM bị sạt lở sau cơn mưa lớn, gây ngập lụt nghiêm trọng vào tối 22/10.

Nhà dân ven suối ở xã Bàu Bàng bị nước cuốn trôi.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Bàu Bàng xác nhận sự việc và cho biết căn nhà bị sạt lở có hai người sinh sống. Rạng sáng 23/10, người con đi làm ca đêm về, phát hiện căn nhà bị sạt lở một phần và không thấy mẹ trong nhà.

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm cụ bà.

Nghi cụ bà bị nước cuốn trôi, người con đã trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng cứu hộ đang tổ chức tiến hành tìm tung tích cụ bà theo nhiều hướng. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực xảy ra sạt lở và tìm kiếm người mất tích dọc con suối.