Hồi kết của Tim Cook tại Apple chưa đến

Nếu rời khỏi vị trí CEO, ông Cook có thể không nghỉ hưu mà chuyển sang đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay thế người tiền nhiệm đã đạt giới hạn tuổi tác.

Nghỉ hưu chưa phải là hết với Tim Cook. Ảnh: Apple.

Theo báo cáo từ Financial Times, Apple đang chuẩn bị cho việc CEO Tim Cook rời khỏi vị trí lãnh đạo ngay từ năm tới. Tuy nhiên, thay vì nghỉ hưu hoàn toàn, ông Cook nhiều khả năng sẽ trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) tiếp theo của tập đoàn.

Ông Arthur Levinson, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) hiện tại của Apple, đã bước sang tuổi 75 vào ngày 31/3. Theo quy định chính sách của Apple, các thành viên HĐQT thường sẽ không được tái tranh cử sau tuổi 75. Việc ông Levinson chạm mốc giới hạn tuổi này diễn ra ngay trước cuộc họp cổ đông sắp tới. Do đó, khả năng cao người nắm chức chủ tịch HĐQT mới sẽ được đề cử trong cuộc họp này.

Theo Financial Times, Apple sẽ không công bố danh tính CEO mới trước khi báo cáo thu nhập được công bố vào cuối tháng 1. Tuy nhiên, thông báo có thể được đưa ra ngay trong quý đầu năm. Khung thời gian này được nhận định sẽ trùng khớp với cuộc họp cổ đông thường niên của Apple, vốn thường diễn ra vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3.

Arthur Levinson, Chủ tịch Hội đồng quản trị hiện tại của Apple. Ảnh: AppleInsider.

Nếu giả thuyết này được xác nhận, Apple có thể sẽ công bố việc ông Levinson rời khỏi Hội đồng quản trị (HĐQT) do quy định về tuổi tác, đồng thời bổ nhiệm ông Cook kế nhiệm vị trí Chủ tịch. Động thái này nhiều khả năng sẽ được Apple giải thích là một phần của kế hoạch kế nhiệm đã được chuẩn bị chu đáo từ lâu của tập đoàn.

Ở tuổi 65, ông Cook có thể đảm nhận vai trò Chủ tịch trong khoảng một thập niên trước khi chính sách giới hạn tuổi tác được áp dụng cho chính ông.

Trong kịch bản này, vai trò của ông Cook vẫn chưa rõ ràng: ông sẽ là Chủ tịch (Chairman) hay Chủ tịch Điều hành (Executive Chairman). Nếu là Chủ tịch thông thường, ông sẽ tập trung vào công tác quản lý Hội đồng quản trị (HĐQT) và quản trị công ty. Nếu là Chủ tịch Điều hành, ông sẽ tiếp tục tham gia sâu vào các hoạt động hàng ngày và các quyết định chiến lược của Apple.

Ông John Ternus, Phó chủ tịch cấp cao mảng Kỹ thuật Phần cứng của Apple, đang được giới quan sát đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất để kế nhiệm ông Cook.

Một số nhà bình luận, trong đó có John Gruber của Daring Fireball, đã suy đoán rằng Apple có thể cố ý cung cấp thông tin về việc ông Cook sắp từ chức cho Financial Times. Điều này nhằm mục đích để thông báo chính thức và thời điểm chuyển giao không gây bất ngờ lớn cho giới đầu tư và công chúng.

Ông Cook đã nắm giữ vị trí CEO Apple từ tháng 8 năm 2011, đồng nghĩa với việc ông sắp hoàn thành gần 15 năm lãnh đạo tập đoàn công nghệ này.

Đây chỉ là một trong các khả năng trong kế hoạch kế nhiệm của Apple. Ngoài ra, miễn trừ chính sách giới hạn tuổi cho ông Levinson, tương tự trường hợp của giám đốc Ron Sugar (hiện 77 tuổi) vào năm ngoái.

Apple cũng có thể bổ nhiệm một người khác ngoài ông Cook vào vị trí Chủ tịch. Tuy nhiên, với việc ông Cook đã đạt đến tuổi nghỉ hưu thông thường (65) và ông Levinson đã chạm đến giới hạn chính sách (75), mọi yếu tố dường như đang trở nên đồng điệu, tạo điều kiện thuận lợi để ông Cook đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT tiếp theo của Apple.